MotoGP GP Repubblica Ceca, Sprint Race: acuto Marc Marquez, KTM torna al top

La MotoGP è tornata a fare tappa sulla magica pista di Brno. In Repubblica Ceca ha trionfato Marc Marquez, davanti a Pedro Acosta ed Enea Bastianini.

Su un tracciato dove non si correva dal 2020, la MotoGP ha dato spettacolo. Dopo 245 giorni Pecco Bagnaia è tornato a segnare il miglior tempo davanti a Marc Marquez, caduto durante l’ultimo giro lanciato. Il torinese ha fermato il cronometro a 1’52″303, con un vantaggio di due decimi sul leader della classifica. Completa la prima fila il francese Fabio Quartararo. Apre la seconda fila Marco Bezzecchi (Aprilia) davanti a Joan Mir (Honda) e Alex Fernandez (Aprilia). Seguono Acosta (Ktm), Alex Marquez (Ducati), Zarco (Honda), Miller (Yamaha), Bastianini (Ktm) e il campione del mondo in carica Jorge Martin (Aprilia), tornato in pista dopo i pesanti infortuni della prima parte di stagione.

Allo spegnimento dei semafori Pecco Bagnaia è partito come un fulmine, davanti a Marc Marquez e Fabio Quartararo. Lo spagnolo ha cercato di evitare immediatamente che l’italiano prendesse ritmo, superandolo senza pietà nelle prime curve. E’ scattato molto bene anche Jorge Martin, issandosi al settimo posto alle spalle di Raul Fernandez. Alex Marquez è scivolato nelle ultime posizioni, a causa di una errato start. Marc Marquez ha cercato la fuga, scrollandosi dal codone il numero 63.

Bagarre in Repubblica Ceca

Al secondo giro c’è stato un crash tra Augusto Fernandez e il giapponese Nakagami. Tutti i piloti sono scattati sulle medie, tranne le Aprilia ufficiali e la Honda di Zarco sulle soft all’anteriore. Le Ducati hanno fatto uno sport a parte, riuscendo a scappare via nelle prime tornate. Pedro Acosta ha scavalcato Quartararo. Grosso rischio tra Bezzecchi e Quartararo che si sono beccati alla Curva-10. Bastianini è tornato nelle prime posizioni, in scia del Diablo della Yamaha.

Marc Marquez ha ribadito la sua superiorità con un 1:53 basso, dimenticando la caduta nell’ultima tentativo delle qualifiche. La lotta per il quarto posto si è accesa con il Bestia che ha scavalcato Fabio Quartararo al quinto giro. Bagnaia ha perso diverse posizioni nel primo settore del quinto giro per la pressione delle gomme, facendosi superare dalle KTM di Acosta e Bastianini, otre a Quartararo. E’ caduto, invece, Di Giannantonio alla Curva-11.

Marc Marquez ha rallentato, proprio come Pecco, per un calo di pressione delle mescole. Acosta si è portato così in prima posizione nelle ultime tornate. Il numero 93 è finito nel panino delle due KTM a 4 giri dalla fine. Una gara condizionata per i ducatisti ufficiali. Bagnaia è crollato al sesto posto, alle spalle anche di Bezzecchi. La Sprint Race è stata vinta da Marc Marquez, (sotto investigazione per la pressione delle gomme) davanti ad Acosta e Bastianini. Solo settimo Pecco Bagnaia. Fuori dalla zona punti Alex Marquez.