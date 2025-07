F1, il problema della Ferrari si chiama Lewis Hamilton: parla l’ex team principal

In pochi sanno valutare le dinamiche del circus della Formula 1 come i team principal. Un ex conoscenza del mondo Ferrari ha parlato di Lewis Hamilton.

Il 7 volte iridato è arrivato a Maranello con grandi aspettative. Avrebbe dovuto portare esperienza e successi, ma non ha ancora calcato un podio nelle sfide domenicali. Gli unici risultati positivi sono arrivati nelle Sprint Race di Shanghai e di Miami, grazie a una serie di fortunate combinazioni. Il passo per combattere con i primi l’anglocaraibico non lo ha mai avuto.

Günther Steiner, ex capo della Haas e ora analista di Formula 1, ritiene che l’aura di Hamilton sia “superiore” a quella della Ferrari stessa. Un benefit sul piano del marketing, ma un problema quando le cose non girano per il verso giusto in pista. Steiner ha affrontato la questione nel podcast “Business of Sport”.

Hamilton, una celebrità che oscura la Ferrari

La fama di Lewis è addirittura superiore a quella del team stesso secondo Steiner: “Penso che in Formula 1 l’unico pilota che sia al di sopra della squadra sia Lewis Hamilton. La sua presenza, il suo status, sono molto significativi anche al di fuori dello sport. Quando sei un grande nello sport e grande anche al di fuori di esso, sei più grande della squadra, proprio come nel calcio“.

L’ex capo squadra della Haas ritiene che Verstappen sia un grande pilota, ma ben lontano da ciò che sarebbe una “celebrità”. L’olandese ha un profilo basso fuori dal circus. Steiner ha aggiunto: “In Formula 1, l’unico che può dirlo al momento è Lewis. Penso che Max sia un grande in questo sport, ma non si impegna per essere qualcuno al di fuori di esso, perché per lui la vita è correre in auto. Lewis ha altri obiettivi da raggiungere nella vita. Credo che lo si veda ora alla Ferrari; ci sono due grandi marchi insieme, e a volte è quasi un conflitto. Chi è più grande? La Ferrari o Lewis?”

Per ora la Ferrari ha dato una grossa chance a Lewis. Se la SF-25 fosse stata un’auto top il discorso sarebbe stato diverso. “Penso che sia una bella storia, a dire il vero. Un sette volte campione del mondo che va alla Ferrari. La Ferrari stava andando bene, ma penso che avessimo fissato aspettative troppo alte. Quindi ora che le aspettative non sono state soddisfatte, siamo un po’… oh, questo non funziona, e ora siamo depressi per questo“, ha concluso Günther Steiner.