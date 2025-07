Bagnaia e quella frase su Marquez che fa tremare Ducati: terremoto interno, può cambiare tutto

Il due volte campione del mondo della MotoGP, Pecco Bagnaia, sta riscontrando grandi difficoltà in sella alla Desmosedici GP25.

Pecco non solo sta perdendo il confronto interno con Marc Marquez, ma si trova anche a 48 punti da suo fratello minore del team Gresini. Nel 2024 il torinese era riuscito a vincere 11 GP, dando filo da torcere a Jorge Martin sino all’ultima tappa. In questa annata, salvo il successo di Austin, Gofree non si è mai imposto ad altissimi livelli, subendo anche l’umiliazione di concludere a distanza siderale dal teammate sui suoi tracciati preferiti.

Pecco ha manifestato i primi dubbi sulla moto italiana nei test prestagionali di Sepang. Il piemontese avrebbe desiderato lottare per la corona, ma le speranze si sono dissolte come neve in primavera. Nonostante la pole position a Brno, il ducatista non è riuscito a completare nemmeno un giro in prima posizione. E’ stato sverniciato da Marc Marquez e poi da Marco Bezzecchi sull’Aprilia e Pedro Acosta sulla KTM. Un involuzione preoccupante che dovrebbe far riflettere il campione.

L’ammissione di Pecco Bagnaia

Come riportato sulle colonne di AS il centauro torinese ha confessato: “L’inizio della gara è stato complicato, soprattutto in frenata, come sempre. Da metà gara, le cose sono migliorate un po’, ma non è stato sufficiente per portarmi sul podio perché Pedro (Acosta, ndr) andava forte. Ho sempre basato le mie prestazioni sulla frenata, e ora è lì che sono vulnerabile rispetto agli altri. L’anno scorso potevo frenare molto più forte, e ora, dal momento in cui premo i freni, sono in difficoltà. Non credo che miglioreremo questo problema di frenata quest’anno. Forse dovrei provare a migliorare altri aspetti della mia guida“.

Di Marc ha detto: “È riuscito a fare la differenza con la nostra moto, ma è stato solo lui“. Bagnaia ha ragione, ma dovrebbe cercare di capire come adattarsi allo stile di guida della GP25. Nella prossima annata la Ducati dovrebbe rimanere molto simile. Prima del Gran Premio d’Austria c’è una pausa di tre settimane e Bagnaia proverà a risolvere i problemi che sta riscontrando con la Ducati. “Se sapessi che la prossima gara mi permetterebbe di risolvere i problemi che abbiamo, allora correrei la prossima settimana“, ha concluso il pilota italiano della squadra corse ufficiale della Casa di Borgo Panigale.