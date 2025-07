Batosta per Marquez, scatta la squalifica a sorpresa: la prossima gara è in salita e Bagnaia gongola

Alex Marquez è stato protagonista di un weekend da incubo sul tracciato di Brno. E’ arrivata l’ennesima batosta al termine del GP di Repubblica Ceca.

Alex si sarà anche scusato con Joan Mir, ma ha lanciato al vento l’ultima grande possibilità di rimanere in scia, in classifica, di suo fratello maggiore. Dopo aver superato l’operazione alla mano e i problemi fisici, soprattutto dopo l’ennesimo podio stagionale in Germania, ci si attendeva un risultato top anche in Repubblica Ceca.

Partito male dalle retrovie, il pilota del team Gresini Racing si è reso conto che avrebbe dovuto prendersi dei rischi per rimontare. Nella prima fase di gara ha osato troppo ed è scivolato, prendendo in pieno anche il connazionale della Honda. Mir stava facendo un buon weekend. Il campione spagnolo ha tenuto un buon ritmo, fino a quel contatto sfortunato, alla rovinosa caduta. Per fortuna non si sono fatti male. Di conseguenza al rider del team Gresini Racing è stata inflitto un long lap penalty per il prossimo Gran Premio in Austria. Una sanzione giusta.

La reazione di Alex Marquez

Il catalano, come riportato su Motosan.es, è consapevole del suo errore: “Penso che la penalità sia giusta. Sono stato molto onesto. Quando sono caduto, sapevo che l’avrei preso. Mi prendo la colpa. Oggi ho commesso un errore, e quando si commette un errore, bisogna accettarlo e guardare avanti. È stato un fine settimana in cui, per qualche motivo, ero un po’ più nervoso del solito, non ho guidato con quella fluidità che ci caratterizza“.

“Dobbiamo imparare da questo fine settimana, essere un po’ più calmi e, soprattutto partendo dal fondo, bisogna essere un po’ più pazienti. A quel punto, non stavo tanto cercando di sorpassare quanto di mettermi alla prova per vedere fin dove potevo arrivare, e ho perso l’anteriore e ho avuto la sfortuna di toccare Joan. Quando si commette un errore, bisogna accettarlo“. Mir era molto arrabbiato. Alex si è scusato e tornerà più rilassato dopo la pausa estiva. Mancheranno 10 corse e avrà l’obiettivo di conservare la seconda piazza in classifica. Il distacco dalla vetta è ora di 120 punti.

Per Alex il bilancio sin qui è positivo: “Nonostante abbiamo concluso questa gara in questo modo, con 10 punti rimanenti, il bilancio è molto buono. Siamo secondi nel Campionato del Mondo, molto meglio di quanto ci aspettassimo all’inizio dell’anno, in un’ottima posizione. È vero che Marc è completamente sfuggito, anche se il campionato non si decide finché non lo si ha matematicamente confermato, tutto può succedere. Sarà molto complicato. Quindi, per noi, torneremo da una vacanza intensa, dovremo completare il Long Lap e dovremo fare un buon weekend in Austria e da lì continuare a costruire“.