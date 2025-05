La Honda è pronta a fare il colpaccio? C’è un campione del mondo nel mirino, è sfida alla Ducati

La Honda ha vinto a Le Mans con Johann Zarco ed ha intenzione di alzare ulteriormente l’asticella. Ora si punta all’ingaggio di un campione del mondo in vista del cambiamento regolamentare del 2027.

La MotoGP ha respirato aria nuova in occasione del Gran Premio di Francia che si è disputato a Le Mans. La Honda è tornata alla vittoria con Johann Zarco, trionfatore nella gara di casa che si è tenuta sul bagnato. Il colosso giapponese non vinceva dal 2023, sempre con il team di Lucio Cecchinello, quando Alex Rins si impose ad Austin. Ovviamente, la RC213V non è ancora una moto da vittoria, ed il successo è arrivato grazie alle condizioni meteo ed all’ottima strategia del pilota francese, oltre che per la sua guida sopraffina.

In ogni caso, tanto la Honda quanto la Yamaha stanno crescendo e non poco, ed è chiaro che alla casa dell’Ala Dorata, parlano del team ufficiale, manchi un top rider. Joan Mir e Luca Marini si sono resi protagonisti di prestazioni non all’altezza, ed è arrivato il momento di affidare nuovamente almeno una moto ad un campione del mondo. Le indiscrezioni degli ultimi giorni portano a pensare che Jorge Martin possa entrare nel mirino del colosso del Sol Levante, soprattutto in vista del nuovo regolamento che entrerà in vigore nel 2027.

Honda, in mente il colpaccio Jorge Martin

Il paddock della MotoGP, in quel di Le Mans, è stato sorpreso dall’indiscrezione relativa alla volontà di Jorge Martin di lasciare l’Aprilia già alla fine del 2025, grazie ad una speciale clausola inserita nel suo contratto. Lo spagnolo, fuori attualmente per infortunio, potrebbe finire nei piani della Honda. La casa giapponese è in netta crescita, mentre quella di Noale sta affrontando una stagione molto deludente ed è spesso la peggiore moto del lotto.

Parlando a “Marca“, il tester Aleix Espargarò è sembrato voglioso di invitare Martin a guidare per la casa dell’Ala Dorata: “Credo assolutamente nella Honda, è la più grande potenza che c’è in MotoGP. Non ci sono mezze misure, è solo una questione di tempo. Non ho dubbi sul fatto che torneranno a vincere delle gara in tempi brevi. Il regolamento cambierà nel 2027, ma credo che già prima ci saranno dei modi. Trovando una maggiore potenza nel motore, c’è nel 2026 potrebbe lottare per la top five. Non ho dubbi sul fatto che per il 2027 potranno lottare per il titolo mondiale, sono sicuro che ciò accadrà presto“.