Avete visto la Mercedes Classe G in legno? E’ incredibile (VIDEO)

Un video che vi lascerà assolutamente senza fiato. Una Mercedes Classe G è stata scolpita in un blocco di legno, esaltando la forza e robustezza del modello della Stella a tre punte.

La Mercedes Classe G ha debuttato nel 1979 con il seguente slogan: “Idoneità senza compromessi a impiego sia su strada sia off-road“. La versatilità ha rappresentato il tratto distintivo del primo modello di una grande icona della casa di Stoccarda. Concepita per essere una bestia nel fuoristrada, ma anche molto piacevole su strada, coniugava lusso e praticità. Trazione integrale, cambio con marce ridotte e un telaio che esaltava la forma geometrica del cubo.

Il risultato dei tecnici tedeschi? Un’auto alta, con sospensioni ad assale rigido che facesse sembrare tutte le altre 4×4 minuscoli giocattoli a confronto. Le sensazioni che trasmette ancora oggi la classe G sono potenza brutta e una sicurezza che lascia pensare che l’auto sia praticamente indistrubbile. I primi esemplari della mastodontica Mercedes presentavano un cambio manuale a quattro marce, solo successivamente vennero montate trasmissioni con più marce.

La G fu proposta in tantissime varianti per rispondere alle diverse esigenze della clientela. Che fosse aperta, SW chiusa o in versione furgone il tratto distintivo era sempre la robustezza. Sulla base del successo del primo modello, la Mercedes scelse, saggiamente, di non rivoluzionare mai la linea della vettura, a differenza degli altri modelli della gamma. L’auto fu aggiornata, migliorata dal punto di vista tecnologico, ma il concetto di base è rimasto fedele al primo modello del 1979. Una longevità che ha reso la G un sogno per molti automobilisti che amano le scampagnate off-road, ma che non vogliono rinunciare a performance da urlo e al lusso di un abitacolo curato nei minimi dettagli.

Una Mercedes Classe G in legno

Non sono tante le vetture che mantengono la propria anima con il passare degli anni. I restyling hanno continuato a renderla giovane ed appetibile anche per i veri ricchi che puntano ai modelli pepati AMG. L’ultima serie della 4×4 tedesca può vantare un motore 4.0 V8 a benzina turbocompresso da 421 CV o per i più coraggiosi un 585 CV, oppure un 2.9 turbodiesel a sei cilindri con 286 o 330 cavalli. Una belva che riesce anche da fermo, in un blocco di legno scolpito ad arte, ad impressionare. Da notare lo scarico laterale davanti alle gomme posteriori e i dettagli dei singoli componenti lavorati in modo magistrale.

L’iconica vettura è stata selezionata dal canale YouTube di Woodworking Art per diventare una opera in legno spettacolare. Come potete ammirare nel video in basso si tratta di un lavoro minuzioso, iniziato da un unico blocco di legno e che richiede una precisione maniacale. Il modellino ha sospensioni, porte funzionanti e persino sedili che scorrono avanti e indietro. I dettagli sono incredibili, soprattutto circa l’abitacolo. Tutto è fedele all’originale, compreso il motore che vedrete quando l’artista alza il cofano anteriore. Se siete amanti dei modellini delle auto, il filmato in basso è una goduria che non dimenticherete più nella vostra vita.