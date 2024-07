Pedro Acosta, rifiuto a Valentino Rossi: lo spagnolo ora vuota il sacco

Pedro Acosta fa un’interessante ammissione su quello che poteva essere il suo futuro in MotoGP. C’è lo zampino di Valentino Rossi.

Pedro Acosta è sicuramente uno dei talenti più limpidi visti di recente in MotoGP. Era dai tempi di Marc Marquez che non si vedeva un’ascesa così repentina. Il rider iberico ha vinto Moto3 e Moto2 (l’ultimo a farlo era stato Alex Marquez) prima di approdare quest’anno in MotoGP. Nella classe regina i punti sinora ottenuti sono già 110 accompagnati da 5 podi ottenuti tra gare e sprint. Un rendimento altissimo per un pilota che è ancora giovanissimo (ha 20 anni).

Con un contratto in tasca con KTM nel team factory, il futuro di questo rider sembra decisamente roseo. Acosta punta a portare a casa il primo titolo MotoGP della casa austriaca che, approdata nel 2017 nella classe regina, ha già dimostrato di poter vincere Gran Premi, ma non ha mai dato l’impressione concreta di poter lottare per un Mondiale.

Pedro Acosta non ha mai nascosto di avere una stella polare nella propria carriera: Valentino Rossi. Il rider spagnolo, infatti, ha sempre affermato di aver tifato da sempre per il Dottore e di ispirarsi in tutto e per tutto a lui. Questi messaggi d’amore sono stati accolti bene dal #46 che ha deciso di coinvolgerlo all’interno delle proprie attività al Ranch a Tavullia.

Pedro Acosta e quei discorsi con Valentino Rossi

Come riportato da “Marca”, Pedro Acosta ha raccontato proprio di questo inverno di avvicinamento alla MotoGP vissuto a braccetto con il suo idolo: “Sin dal primo test in MotoGP abbiamo parlato molto di come mi sentivo alla guida di quella moto e mi ha insegnato alcune cose che mi hanno aiutato”.

Il discorso si è poi spostato su un retroscena interessante legato al suo approdo nella classe regina: “Abbiamo parlato con VR46 e avevano una buona opzione per noi, ma per gli sponsor è stato complicato”. Insomma a quanto pare Acosta è stato vicino ad approdare proprio con la squadra del suo idolo.

Probabilmente il riferimento agli sponsor riguardano Red Bull. Da sempre, infatti, Valentino Rossi è sponsorizzato da Monster, competitor proprio dell’energy drink austriaco che è invece sponsor da anni di Acosta e anche di KTM che è il team che poi lo ha accolto. Chissà però a questo punto che i due non possano lavorare insieme in altri frangenti.