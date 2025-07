Citroen, previsti nuovi super sconti, ma solo per questa categoria: come ottenerli

La Casa francese punta sugli studenti più meritevoli per commercializzare la sua microcar elettrica. Scopriamo come funziona la promo.

Sentirsi “grandi” da giovani oggi è possibile grazie alle microcar, che rappresentano una valida alternativa allo scooter. I ragazzi si sa, sono volubili, e seguono le mode, in Italia come in Francia. Il mercato delle microcar si espande grazie agli incentivi statali ed i genitori facoltosi e premurosi, allo scooter, preferiscono premiare i propri figli con una autovettura simpatica e colorata come la Citroen Ami.

Microcar, piccola, comoda, stilosa, leggera, ecologica e di facile soluzione nel parcheggio. Ami ha tutti gli ingredienti per il successo, questa autovettura ha visto tra il 2019 e il 2024, un numero crescente di immatricolazioni del 137%, passando da poco più di 13.000 unità a oltre 31.700. Un vero e proprio boom commerciale, incentivato dal bonus ecologico (da 900 euro) poi venuto meno creando una battuta d’arresto nelle vendite per il 2025.

Ma dove si ferma l’incentivo privato, inizia l’incentivo all’acquisto di Citroen, in Francia, una campagna promozionale inedita dal nome: “Citroën Ami Brevet” con uno slogan che spacca: “La motivazione non cade dal cielo, ma viene dal garage”. Un piccolo incentivo all’ acquisto, ma anche allo studio per tutti i ragazzi, volenterosi, impegnati con gli esami di scuola media. Il mondo della mobilità urbana, ecologica, civile, premia il merito e i meritevoli, ma come?

La novità Citroen

Con dei buono sconto al momento dell’acquisto si può premiare il percorso di studi di uno studente. Il voto in pagella fa risparmiare i genitori da 100 a 300 euro. E’ il caso di dire che lo studio ripaga. Per accedere alla promozione è sufficiente inviare una foto del diploma all’indirizzo ami@my-customerportal.com.

Un incentivo interessante, magari da raccogliere anche da FIAT, che produce la concorrente della Citroen Ami, la nota FIAT Topolino costruita sulla stessa piattaforma. Una city car elettrica che sta riscontrando tra i giovanissimi un certo richiamo ed interessamento, grazie al suo passato ma soprattutto al suo futuro ecologico che piace tanto alle nuove gen attente all’ ambiente e proiettati verso una mobilità sostenibile, perchè il futuro del nostro pianeta lo si tutela partendo anche dalla mobilità urbana.