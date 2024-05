FIAT Topolino in regalo, l’occasione è ghiotta: vi spieghiamo come fare

La FIAT Topolino è la minicar della casa di Torino che è stata svelata lo scorso anno. Ora puoi averla in regalo grazie ad un’occasione.

Il 4 di luglio del 2023 è stata svelata a Torino la nuova FIAT Topolino, vale a dire la minicar che si basa sulla stessa piattaforma della Citroen Ami, altro prodotto del gruppo Stellantis. Il grande vantaggio di queste vetture è che possono essere guidate a partire dai 14 anni di età, ovviamente se si è in possesso della patente AM. Tutto ciò è possibile per via della bassa potenza che viene scaturita dal piccolo motore elettrico da 6 kW, o 8 cavalli se preferite.

La coppia massima è pari a 44 kW, per una velocità massima che non va oltre i 45 km/h, ma da una biposto così contenuta nelle dimensioni e che può essere affidata anche agli adolescenti non ci si può aspettare una prestazione tanto elevata. Secondo i dati ufficiali, la FIAT Topolino ha un’autonomia di 75 km, una buona distanza da poter percorrere in città tra una carica e l’altra, che può bastare anche per diversi giorni. Nelle prossime righe, vi parleremo di un’offerta impossibile da rifiutare.

FIAT, ecco il concorso per avere la Topolino

La FIAT Topolino, pur essendo molto piccola e poco potente, è comunque un’auto elettrica, ed il prezzo di partenza non è bassissimo, essendo pari a 7.543,68 euro. Ebbene, ora potrete averne ben tre gratis partecipando al concorso chiamato Trenta e Vinci ed indetto da La Piadineria, come riportato sul sito web “Omaggiomania.com“. Si tratta di un’occasione che non potrete farvi sfuggire.

La vincita delle Topolino rientra nei superpremi indetti dal concorso, che per il resto offre anche cuffie Sony, trolley, tazze, zaini o Kindle. La Piadineria è un noto franchising presente in più parti del nostro paese, e per celebrare i suoi 30 anni di attività, ha scelto questo concorso a premi. Per partecipare dovrete acquistare una piadina e sullo scontrino sarà riportato un codice univoco, e nel caso di aggiunta di una bevanda, vi verrà dato un codice ulteriore.

In seguito, dovrete aprire l’app ufficiale ed inserire il vostro codice, ed in quel caso, vi verrà subito fatto sapere se avrete vinto uno dei premi. Nel caso in cui ciò non accadesse, potrete partecipare all’estrazione finale che mette in palio 3 FIAT Topolino, e per partecipare, avete tempo sino al prossimo 3 di giugno. Non perdete altro tempo, perché l’occasione è davvero molto ghiotta.