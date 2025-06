F1, Imola sostituita da un nuovo GP in Italia? Arriva la clamorosa indiscrezione

L’Italia è terra di motori e di appuntamenti del calendario mondiale F1. L’ultima novità potrebbe riguardare una nota città del Belpaese.

Se la Spagna ha accolto Madrid nel calendario 2026 di F1, perché non si potrebbe organizzare un tracciato cittadino in un’altra città che ancor di più si addice alle sfide automobilistiche? Il Motorsport alle nostre latitudini ha un sapore diverso perché c’è una cultura che negli altri Paesi sta arrivando con immenso ritardo, sotto la spinta di progetti tecnologici senz’anima.

Una città italiana che ha una forte identità è certamente Napoli. L’assegnazione della Coppa America potrebbe aprire le porte a un ritorno ai fasti del passato anche in materia di quattro ruote. In occasione della seconda edizione del Napoli Racing Show, in programma il 6, il 7 e l’8 dicembre 2025, Enzo Rivellini, il numero uno dell’organizzazione, ha annunciato di aver costituito il “Comitato promotore per la Formula 1 a Napoli”. All’interno figurano Costanzo Jannotti Pecci, presidente dell’Unione industriali napoletana e Paolo Scudieri, imprenditore e pilota vicino all’universo Ferrari, di cui è sponsor col marchio Adler.

Una proposta dal sapore retrò sul Mediteranno creerebbe uno spettacolo meno elitario del Principato di Monaco, puntando sulla inclusività. Possibilista anche il sindaco Gaetano Manfredi. “Nessuno si aspettava che Napoli potesse avere la Coppa America. E invece l’abbiamo avuta. E dunque, perché non provare anche con la Formula 1? Io credo che possiamo sperare, dico che un grande evento motoristico a Napoli si può fare“, ha assicurato il primo cittadino del capoluogo campano.

La Formula 1 a Napoli

La città partenopea, tra il 1933 e il 1962, ha ospitato il Gran Premio di Napoli. Ci hanno corso campioni come Tazio Nuvolari, Nino Farina, Alberto Ascari, Manuel Fangio, Gigi Villoresi, Stirling Moss, Giancarlo Baghetti e Willy Mairesse.

“Di recente – ha affermato Costanzo Jannotti Pecci, come riportato su FanPage.it – ho parlato con un importante esponente di Governo e mi ha detto che la Coppa America si farà a Napoli grazie alla fattiva collaborazione tra potere centrale e amministrazione comunale. E parlando con Manfredi mi ha detto la stessa cosa: la concertazione anche tra forze politiche diverse è stata determinante. Nessuno ambisce a prendersi una medaglia abbiamo capito che il Paese può guardare avanti con ottimismo e portare avanti progetti ambiziosi, come portare la Formula 1 a Napoli. Mi auguro che anche l’Automobile Club d’Italia sia d’accordo e sostenga questo progetto che il sistema imprenditoriale è in grado di assecondare“.