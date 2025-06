MotoGP GP d’Italia, Sprint Race: Marquez comanda, Bagnaia arranca

La gara breve corsa al Mugello ha nuovamente visto protagonista la Ducati. Medaglia d’oro per Marc Marquez, al secondo posto è giunto Alex Marquez, davanti a Pecco Bagnaia.

Marc Marquez ha ottenuto la pole position numero 100 della sua carriera sullo storico tracciato del Mugello. In prima fila sono partiti Pecco Bagnaia e Alex Marquez. In seconda fila Quartararo, Vinales e Morbidelli. La griglia di partenza ha messo in prima linea i tre protagonisti principali del campionato 2025. Allo spegnimento dei semafori l’otto volte iridato della Ducati ha avuto un problema inaspettato. Ha dovuto fare una regolazione in extremis sulla Rossa ed è scattato in ritardo. C’è stato in Curva-1 un incidente tra Binder e Zarco. Entrambi sono finiti out.

Pecco Bagnaia e Alex Marquez hanno cercato di dettare il ritmo, ma Marc è stato reattivo nelle prime curve e si è riportato alla coda di suo fratello. Fabio Quartararo non ha potuto nulla ed è stato superato senza pietà. Pecco ha tagliato il traguardo della prima curva in prima posizione, ma alla staccata c’è stata una battaglia con i fratelli Marquez. Nel panino dei due spagnoli, Pecco si è ritrovato in terza posizione. Il rider del team Gresini Racing ha messo l’anteriore davanti a tutti, dimostrando uno straordinario coraggio nelle prime battute della SR.

Bagarre tra i fratelli Marquez al GP d’Italia

Marc ha studiato per qualche tornata suo fratello minore e ha sferrato l’attacco al quarto giro. Il numero 93 ha cercato l’allungo, tuttavia Pecco si è riavvicinato alzando il ritmo. I tre protagonisti del campionato 2025 hanno dettato un ritmo insostenibile per tutti gli altri. Si è aperto un gap con Vinales, Quartararo e Di Giannantonio. Si è steso anche Pedro Acosta, finito troppo largo e sullo sporco. Ennesima brutta performance per l’alfiere di punta della KTM. Bezzecchi ha rimontato dalle retrovie e si è messo all’inseguimento dei rider del team VR46.

Marc Marquez è stato velocissimo a riprendersi dall’errore allo start. Già nelle libere le Desmosedici avevano dimostrato di avere un passo in più rispetto alla concorrenza. In questa stagione Marc sta avendo una marcia in più in sella alla GP25. Il numero 93 si è imposto davanti a suo fratello Alex e a Pecco Bagnaia. Quarto Vinales, davanti a Diggia. Bez e Morbido tengono alta la bandiera italiana.