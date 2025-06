Bagnaia rischia il posto in Ducati? Dall’Igna ora punta su un giovane talento che si sta mettendo in luce

Le prestazioni di Pecco Bagnaia non possono che far fischiare le orecchie a Borgo Panigale, ed il boss di Ducati Corse, Luigi Dall’Igna, ha parlato un gran bene di un giovane talento che ha già messo sotto contratto.

Il Gran Premio di Aragon ha, di fatto, chiuso i conti per quanto riguarda i giochi iridati, a meno che non si verifichino dei cataclismi. Marc Marquez ha ottenuto pole position, vittoria nella Sprint Race e nella gara domenicale, imprimendo alla corsa un ritmo forsennato, senza dare scampo agli avversari. Il distacco su Alex è ora di 32 punti, mentre Pecco Bagnaia è sprofondato ad un pesante -93 punti, al termine dell’ennesimo week-end in cui non è riuscito a risultare competitivo.

Il tre volte campione del mondo, dopo una Sprint Race drammatica chiusa al 12esimo posto, ha artigliato il terzo gradino del podio alla domenica, ma senza mai riuscire a sfidare Alex, che gareggia sulla Ducati privata del Gresini Racing. In buona sostanza, il team factory avrebbe perso il titolo anche quest’anno se non avesse ingaggiato Marc, data la disastrosa stagione di un Bagnaia che sembra aver perso l’appoggio della squadra. I risultati non arrivano e si inizia a parlare di futuro, visto che la permanenza del rider nativo di Chivasso non appare più così scontata.

Bagnaia, le parole di Dall’Igna su Aldeguer spaventano Pecco

Tra i grandi protagonisti del week-end di Aragon c’è da segnalare Fermin Aldeguer, terzo nella Sprint Race e sesto in gara, al termine di un entusiasmante duello con Franco Morbidelli, che è riuscito a tenerlo dietro portando a casa il quinto posto. Lo spagnolo del Gresini Racing, dopo un inizio difficile, è andato in crescita costante, sino ad ottenere il suo primo podio in gara in quel di Le Mans, dove ha chiuso al terzo posto, replicando il risultato che aveva già ottenuto al sabato.

Nel corso dell’intervista concessa a fine gara ai microfoni di “SKY Sport MotoGP“, il grande boss di casa Ducati, Luigi Dall’Igna, non ha potuto far altro che lodare il rider iberico, già messo sotto contratto lo scorso anno: “Credo proprio che con Aldeguer abbiamo pescato la carta giusta, potrà far splendere il futuro della Ducati, sono particolarmente contento di come si sta comportando“. Dunque, sul futuro di Pecco Bagnaia potrebbero influire anche le performance di Aldeguer, che assieme ad Alex Marquez inizia a sognare la sella della moto ufficiale per il prossimo futuro.