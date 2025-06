Il campione Superbike sbarca in MotoGP: ecco dove correrà nel 2026

Il numero 1 del campionato delle moto derivate di serie si cimenterà dal prossimo anno in sella a una MotoGP. E’ arrivato il tanto atteso annuncio.

Era una notizia che era nell’aria da anni. Già quando vinse il titolo nel 2021 in Superbike, Toprak Razgatlioglu, era stato vicino al grande salto in MotoGP. In quegli anni testò la M1, ma i programmi della Casa di Iwata non coincisero con le esigenze del centauro. Nel team factory il campione del mondo Quartararo fu affiancato da Franco Morbidelli, secondo in classifica nel 2020.

Nel team satellite della Yamaha ai tempi militavano due leggende nostrane, come Valentino Rossi e Andrea Dovizioso. In seguito, dopo un periodo complicato, la squadra giapponese perse anche il team satellite. Da questa annata la Casa di Iwata schiera in pista 4 rider. Quartararo e Rins nel team ufficiale e nel Pramac Racing l’ex Ducati e KTM, Jack Miller, e il portoghese Miguel Oliveira. Il feeling con la M1 non è stato dei migliori e la squadra satellite si starebbe guardando intorno in cerca di un profilo top.

Yamaha rimette le mani su Toprak Razgatlioglu

Dopo aver vinto in sella a Yamaha e BMW in Superbike, il turco ha espresso il desiderio di cimentarsi nella classe regina del Motomondiale. E’ partita la ricerca di una moto e di una squadra valida, con due case interessate. La Honda avrebbe espresso un debole per Toprak, ma la Yamaha si è resa conto di aver commesso un errore a lasciare il talento di Alanya alla BMW e avrebbe messo sul piatto l’offerta più interessante per convincerlo.

Si era parlato di un possibile arrivo di BMW in MotoGP, ma il turco ha scelto la M1. Per lui ci sarà spazio nel team satellite Pramac. La Casa dei tre diapason in futuro potrebbe, in caso di annata positiva, lanciarlo anche nel team factory. Il cambio regolamentare del 2027 e l’arrivo di Pirelli come fornitore unico di pneumatici potrebbe sconvolgere gli equilibri attuali che vedono al Ducati al top.

Il suo manager aveva già confermato la trattiva con Yamaha. Sofuoglu a Speedweek aveva dichiarato: “Toprak vuole la MotoGP. Su di lui c’è la Honda, ma anche il team Pramac che sarebbe perfetto per noi. Il nostro sponsor Red Bull sarebbe in contrasto con il partner del team ufficiale e l’anno scorso si è visto che per vincere non è necessario essere in un team ufficiale”. Kenan Sofuoglu ha recentemente affermato al sito web turco Motoetkinlik.com: “Abbiamo parlato con un totale di cinque case motociclistiche di MotoGP e Superbike. Abbiamo firmato un contratto che renderà tutti felici. Faremo l’annuncio tra due settimane“.