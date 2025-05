Ducati, arriva la prima critica pungente a Marc Marquez: non gli farà piacere

L’otto volte iridato ha compiuto due errori gravi in sella alla Rossa. L’amministratore delegato di Ducati ha spiegato in cosa sbaglia Marc Marquez.

Partiamo dal presupposto che gli altri vincono in MotoGP, nel 2025, solo quando cade. In tutte le sfide in cui Marc è rimasto in piedi ha tagliato il traguardo in prima posizione, Sprint Race comprese. In nessun caso possiamo parlare di sfortuna, ma vi sono delle attenuanti. Dopo una vita passata in sella alla Honda, il centauro di Cervera si sta adattando a un nuovo stile di guida. Per questo motivo, a volte, commette degli errori, ma imparerà a gestire la foga.

Finalmente dopo anni difficili lo spagnolo è tornato in sella a una moto da mondiale che lo potrebbe elevare allo stesso numero di riconoscimenti iridati di Valentino Rossi. Lo spagnolo ne è consapevole e sta estraendo il massimo potenziale dal mezzo. Questo implica, a volte, anche cadere. Al contrario Pecco Bagnaia si sta mantenendo in scia, facendo la formichina, prendendosi meno rischi possibili. L’equilibrio perfetto lo ha raggiunto Alex Marquez, autore di una stagione da applausi nel team Gresini Racing. E’ proprio il fratello minore di Marc a comandare la classifica. In questo scenario va detto che chi ha ancora il pieno controllo sembra sempre il numero 93.

La critica a Marc Marquez

Se c’è un pilota che meriterebbe solo elogi in MotoGP è Marc Marquez. Gli infortuni e le riabilitazioni lo hanno reso più forte che mai sul piano psicologico. L’anno di purgatorio nel team Gresini gli è servito per farsi trovare pronto all’appuntamento con la Rossa. L’a.d. della Casa di Borgo Panigale, Claudio Domenicali, non è rimasto soddisfatto del risultato in Andalusia. Ha vinto una Desmosedici ma non una Rossa. Sulla GP24 Alex Marquez ha preceduto Quartararo e Bagnaia, sfruttando la scivolata di Marc.

“Marc è straordinario, sta guidando molto bene. Di tanto in tanto, commette qualche piccolo errore dovuto a un eccesso di fiducia. Tuttavia, sta dimostrando di avere la moto in pugno. Diciamo che, di tanto in tanto, un piccolo errore può capitare. Speriamo di essere a posto così per un po’! Pecco qui a Jerez aveva vinto le ultime tre gare, e questo terzo posto gli va stretto. Purtroppo la moto non gli dà il feeling che vorrebbe nei sorpassi come eravamo abituati l’anno scorso. Quindi stanno lavorando per risolvere la situazione“, ha tuonato Domenicali come riportato su Motorsport.com.