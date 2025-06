Si mette male per Hamilton: anche l’ex campione di F1 lo condanna, la Ferrari è chiamata a riflettere

Lewis Hamilton si è reso protagonista di prestazioni a dir poco deludenti nelle ultime gare, ed il gap da Charles Leclerc è sempre più ampio. L’ex campione ha detto la sua sulla crisi del sette volte campione del mondo.

Milioni e milioni di euro spesi per ingaggiare Lewis Hamilton, il pilota più vincente nella storia della F1, da molti giudicato come il più forte in assoluto. Rischia di diventare un flop clamoroso l’ingaggio del britannico da parte della Ferrari, e forse, chi credeva che tutto ciò fosse una mera operazione di marketing non si era sbagliato più di tanto. Le prestazioni dell’asso di Stevenage sono, inutile girarci attorno, imbarazzanti, e non regge affatto la scusa del tempo che è necessario all’adattamento ad un nuovo team.

Qui parliamo di un sette volte iridato, una leggenda delle corse, che sta prendendo ceffoni ad ogni week-end da Charles Leclerc, e che domenica è stato persino superato dalla Kick Sauber di Nico Hulkenberg in quel di Barcellona. Con il dovuto rispetto che si deve ad una leggenda del volante, la Ferrari dovrebbe iniziare a pensare a cosa fare in chiave 2026, mettendo per un attimo da parte il marketing ed i fantamilioni. Hamilton, con performance di questo stampo, si sta ridicolizzando, e non basta di certo la vittoria nella Sprint Race a Shanghai per addolcire il suo inizio di stagione e di avventura con il Cavallino.

Hamilton, anche Nico Rosberg valuta le sue difficoltà

Parlando ai microfoni di “SKY Sport F1 UK“, : “Vedere Lewis così fa davvero male, per lui domenica è stata una giornata orribile, era lento, e questa è una cosa insolita. Alle volte, in qualifica è in difficoltà, ma poi è in gara che fa la differenza e fa delle prestazioni fantastiche. Tuttavia, a Barcellona la sua corsa è stata davvero brutta, anche lui non ha delle risposte in tal senso. Quando non le hai è molto difficile per un pilota“.

Rosberg crede che la situazione che sta vivendo il suo ex compagno di squadra sia molto difficile, e di soluzioni immediate non ce ne sono: “Sino ad oggi, Hamilton ha avuto una stagione complicata. La sua situazione si è fatta molto cupa, ed inoltre, ha visto anche il suo compagno di squadra arrivare sul podio“. Riuscirà Sir Lewis a ribaltare una crisi senza precedenti nella sua carriera? Rispondere è complicato, ma in Ferrari devono iniziare a porsi qualche domanda a riguardo.