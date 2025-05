F1, il nuovo videogame arriva nella Iconic Edition: le novità lasciano a bocca aperta

EA Sports ha proposto due varianti dell’ultima versione di F1 2025: la Standard e la Iconic Edition. Scopriamo nel dettaglio le caratteristiche del gameplay.

I giocatori che si sono cimentati nelle versioni precedenti del titolo dedicato alle battaglie in pista della massima categoria del Motorsport, ameranno il gameplay del 2025. Già dai primi filmati rilasciati dal major canadese abbiamo potuto valorizzare gli effetti sui tracciati, costatando come il team EA abbia fatto un lavoro approfondito per migliorare tutti gli aspetti dei circuiti. Sono sempre più fedeli alla realtà, grazie alle scansioni con LIDAR.

Le chiamate radio dei team e le nuove celebrazioni sul podio sono spinte a un livello superiore. L’uscita del gioco è prevista per il 30 maggio per PC, XSX|S e PS5, ma la Iconic Edition, ricca di contenuti esclusivi, è uscita il 27 maggio. Se la Formula 1 rappresenta la tua passione puoi cimentarti nell’ultimo capitolo della modalità storia, Braking Point, con Konnersport ora in lotta per il campionato, mentre un evento drammatico getterà il team nel caos.

Braking Point ora include diversi livelli di difficoltà adatti ai veterani che hanno giocato negli anni scorsi e ai debuttanti al loro esordio in F1. Chi ha preordinato F1 25 Iconic Edition può sperimentare capitoli di gioco post-lancio ispirati al film con il team APXGP. I giocatori di F1 25 Iconic Edition riceveranno anche contenuti aggiuntivi, tra cui livree della stagione 2025 da utilizzare in F1 24 e fino a tre giorni di accesso anticipato all’atteso titolo.

Come i veri piloti di F1

La popolarità del videogame è cresciuta tantissimo negli ultimi tempi, grazie al boom delle competizioni e-games e alla presenza di un grande testimonial come Lewis Hamilton. Il pilota con più vittorie all’attivo in F1 da quest’anno corre al volante della Ferrari e ha monopolizzato la copertina del videogame. La modalità di gioco, “My Team”, ha ricevuto la sua prima significativa revisione, con i giocatori che prendono le decisioni nei panni del proprietario del proprio team di F1.

Prima di cimentarvi nei panni di uno dei piloti, occorre replicare a nuove responsabilità. In pista F1 25 continua a evolversi, grazie alla potenza del suo motore EGO e alla tecnologia LIDAR. Diversi tracciati e i relativi ambienti hanno un impatto più realistico. Maggiori dettagli sono disposti sulle varie funzionalità di gioco e altre innovazioni animeranno i fan della serie. Nel video in alto del canale YouTube JT11 Games sono elencate tutte le novità delle due versioni. Buona visione e divertimento.