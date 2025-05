Formula 1, fallimento annunciato: le nuove regole saranno un flop secondo un noto team principal

La Formula 1, dal prossimo anno, ha deciso di stravolgere il regolamento tecnico con l’obiettivo di creare uno show elettrizzante.

Più elettrico nelle Power Unit 2026, una scelta obbligata o un tentativo di rimescolare le carte? Si è passati da un dominio all’altro e, oggettivamente, questi anni sulle monoposto a effetto suolo non verranno ricordati come i migliori della massima categoria del Motorsport. I fan vivono di duelli e purtroppo se ne vedono sempre meno al vertice.

Nel 2026 le squadre dovranno cambiare, nuovamente, tutto per sperare in una rivoluzione migliore. Si tratta di “una barzelletta”, secondo il team principal della Mercedes Toto Wolff che ha già boccato il nuovo regolamento. Il perfetto equilibro tra parte elettrica e termica in nome di un proclamo green stona con la storia del campionato più seguito al mondo. Nella scorsa riunione della F1 Commission, il gruppo tecnico della FIA ha avanzato la proposta di abbassare i KW della batteria in gara da 350 a 200, riportando sostanzialmente il rapporto di equilibrio tra le due componenti a 65-35, invece del 50-50 programmato dal 2026. La Mercedes si è opposta e i costruttori hanno già investito grandi cifre per PU che potrebbero essere poco attraenti per i tifosi anche sul piano del sound. Bisognerà valutare scarse prestazioni e uno spettacolo poco appariscente.

La reazione di Horner al nuovo regolamento

Il team principal della Red Bull Christian Horner ha parlato di un push to pass per sopravanzare per garantire un effetto DRS che sarà sostanzialmente annullato dato che l’ala posteriore potrà rimanere sempre aperta. Horner ha spiegato: “Credo che la FIA abbia finalmente dato un’occhiata ai regolamenti e si sia resa conto che l’anno prossimo si potrebbe verificare in maniera sistematica il fenomeno del ‘lift and coast’ con i piloti costretti a preservare energia elettrica o andare in modalità ‘ricarica’, uno scenario che farà impazzire i piloti”.

Le dichiarazioni a Planetf1.com sono inquietanti. Horner ha aggiunto: “Le auto avranno sempre il DRS aperto e dunque questo aspetto non farà la differenza per favorire i sorpassi. Per questo i delegati FIA hanno presentato una proposta che prevede di lasciare invariate tutte le specifiche tecniche, ma di ridurre l’energia della batteria in gara, in modo da avere effettivamente una sorta di push to pass quando si ricorre all’energia elettrica. Credo che sia una proposta valida. Nel quadro generale della Formula 1, credo che valga la pena di prenderla in considerazione. Non cambia le specifiche. Non cambia la potenza massima di questi motori. Cambia solo come verrebbe poi effettivamente utilizzata”.