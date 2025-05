F1, Christian Horner sfila il posto a Vasseur? Può arrivare il clamoroso ribaltone in chiave 2026

Il team principal della Ferrari, Frederic Vasseur, non sta ottenendo risultati in linea con le aspettative. Horner, sulla graticola in RB, potrebbe sostituirlo.

Iniziano a farsi insistenti le voci di un ultimatum della dirigenza della società Red Bull Racing al tecnico inglese. Dopo l’Horner-gate i vertici della parte thailandese dell’energy drink più noto al mondo non vorrebbero più appoggiare il Deus Ex Machina in crisi di risultati. Stavolta non vi sarebbero ragioni scandalistiche, ma tecniche dietro la contestazione di Christian Horner.

Dopo aver vinto 8 titoli costruttori e 6 mondiali piloti con Verstappen e Vettel, il tempo di Horner in RB potrebbe essere giunto ai titoli di coda. Vi sono forti pressioni anche su Helmut Marko che continua a rifiutare una pensione, ma si respira un grande malcontento generale. La morte del patron Dietrich Mateschitz ha stravolto le carte in tavola. Suo figlio non è disposto ad accettare compromessi e l’ala thailandese, per la prima volta, sta iniziando a sentire la crisi.

La parabola discendente del drink team è già cominciata lo scorso anno con l’addio di Adrian Newey. Il progettista più vincente della storia della Formula 1 è passato ai rivali dell’Aston Martin. Il licenziamento di Sergio Perez ha creato una falla economica. Né Lawson né Tsunoda lo hanno sostituito degnamente, dando ancora più responsabilità sulle spalle di Max Verstappen. La RB21 non sembra poter competere con le due McLaren di Norris e Piastri. L’olandese potrebbe perdere la chance di vincere il suo quinto titolo di fila.

Ferrari in caduta libera, arriva Horner?

Le strane dimissioni di Oakes nelle vesti di team principal dell’Alpine hanno riaperto le porte a Briatore. L’effetto domino potrebbe rimettere Horner in discussione. L’ex uomo chiave dell’Alpine vorrebbe cominciare il nuovo corso della Red Bull Racing, nel 2026. Horner, a quel punto, potrebbe scegliere di cambiare aria, dopo tante polemiche, prendendo il posto di un Vasseur che si sta scavando la fossa da solo.

La Ferrari, seguendo il diktat dell’ex t.p. della Sauber, ha costruito un team che non sta dando risultati positivi. Hamilton, per ora, è una zavorra costosissima e Leclerc inizia a essere stufo di guidare auto non competitive. Tutto potrebbe portare a un clamoroso ribaltone nel 2026. Con il cambio regolamentare tutti i team partiranno da un foglio bianco con nuove Power Unit. La Ford dovrebbe rappresentare un valore aggiunto per la RB, ma non si sa nulla sulla costruzione dei nuovi propulsori. La Ferrari ha sempre fatto fatica nei cambi di regolamento.