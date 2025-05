Ducati, Marquez torna sul suo dramma: riaffiora un incubo nella sua testa

L’otto volte iridato, Marc Marquez, continua a subire i postumi delle operazioni avvenute per rimediare al problema alla spalla destra a causa della terribile caduta di Jerez de la Frontera.

Il tracciato andaluso non richiama buoni ricordi per il fenomeno della Casa di Borgo Panigale. Nel 2025 Marc Marquez avrebbe voluto sfatare un tabù che va avanti dal 2019, ma dopo un duello con il teammate Pecco Bagnaia si è steso al suolo. Un crash banale che ha creato non pochi problemi allo spagnolo, ancora vittima di critiche di parte della tifoseria rossa. L’inserimento di Marc nel team factory si è reso necessario dall’inconsistenza dei risultati di Bagnaia. Pecco ha vinto due mondiali all’ultima tappa, contro Quartararo e Martin, e ne ha perso uno contro il madrileno in forza ora all’Aprilia, creando un precedente inedito in MotoGP.

Nessuno nell’era recente della MotoGP aveva vinto un Mondiale in un team satellite. L’altalenante rendimento dell’italiano ha spinto Dall’Igna e Tardozzi a scegliere un usato assicurato. Marc Marquez perde solo se cade, ma dovrà prestare maggiore attenzione perché i crash possono riaprire una ferita mai guarita del tutto. “Le emozioni al GP di Spagna sono una delle cose più difficili da controllare, soprattutto nel momento in cui ci troviamo”, ha affermato il pilota spagnolo dopo l’ennesimo crash sul tracciato di Jerez.

L’ammissione di Marc Marquez

“Sì, ho pensato al 2020 e ho detto: ‘Non cadrò più’“, ha detto il pilota spagnolo. “Sto scoprendo alcune aree di questa moto. Sto cercando di migliorare nelle curve giuste. Nel 2020, in questo Gran Premio, il mio livello era incredibile. Ora mi sento diverso, mi sento veloce, ma è ancora difficile capire dove sia il limite“, ha aggiunto il catalano.

“Ho guidato troppo veloce e mi sono accorto che stavo andando troppo veloce. Ma ho cercato di rimanere in pista, perché mi trovo davvero bene nelle curve a sinistra. Ero troppo sicuro di me. In futuro dovrò stare più attento“, ha assicurato il ducatista durante la sessione di test ufficiale di lunedì, come riportato sulle colonne di Motosan.es. Il pilota spagnolo si rifarà, ma con un omero destro sempre a rischio e i casi di diplopia in agguato possono accadere degli imprevisti. Lo spagnolo con il numero 93 dovrà stare attento nelle prossime tappe. Alex Marquez e Pecco Bagnaia stanno solo aspettando l’ennesimo passo falso per mettere i piedi sul primo gradino del podio.