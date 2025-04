MotoGP GP Spagna, Gara: Alex Marquez passeggia dopo il mezzo disastro di Marc, Bagnaia ragioniere

La MotoGP fa tappa a Jerez per il GP di Spagna, dove a trionfare è Alex Marquez al primo successo in carriera. Quartararo è secondo.

Dopo una lunghissima attesa, Alex Marquez ha portato a casa la sua prima vittoria in MotoGP, in sella alla Ducati del Gresini Racing, che vede finalmente ripagato l’eccellente lavoro svolto in questo inizio di stagione. Il #73 ha condotto una gara perfetta, che lo ha visto scavalcare dopo 11 giri Fabio Quartararo, eroico secondo con la Yamaha, per poi gestire al meglio la fase finale della gara.

Sul podio un Pecco Bagnaia troppo lento per puntare alla vittoria, ed ancora una volta estremamente deludente. Manca all’appello Marc Marquez, solo 12esimo dopo una caduta, che gli ha impedito di allungare in maniera decisa nel mondiale. Tornando ai risultati, bravissimo Maverick Vinales che porta la KTM al quarto posto, seguito da Fabio Di Giannantonio, poi le KTM ufficiali di Brad Binder e Pedro Acosta. Ottava la prima Aprilia, quella di Ai Ogura, mentre Enea Bastianini e la Honda di Luca Marini chiudono la top ten.

MotoGP, Marc tiene aperto il mondiale con un’altra caduta

Il Gran Premio di Spagna ci regala un primo giro spettacolare, che ci restituisce la MotoGP dei vecchi tempi. Pecco Bagnaia supera Marc Marquez al via, ed i due ingaggiano un duello eccezionale, scambiandosi la posizione più volte. Il rider di Chivasso resiste alla grande, mentre Alex Marquez rischia di centrare il fratello con una staccata esagerata. Nel frattempo, Fabio Quartararo riesce a prendere qualche metro di vantaggio sulle Ducati, sfruttando una battaglia furibonda tra i due alfieri del team ufficiale.

Colpo di scena clamoroso dopo pochi giri, quando Marquez cade improvvisamente nel tentativo di stare incollato a Bagnaia, un errore di una certa gravità quello del leader del mondiale, che proprio non riesce ad allungare in classifica mondiale. Il #93 riparte in fondo al gruppo, nel tentativo di ritrovare almeno qualche punto. Poco prima di metà gara, Alex rompe gli indugi ed attacca Quartararo, prendendo il comando delle operazioni.

Bagnaia, dopo un’accurata gestione della gomma, inizia a farsi sotto nei confronti del rider transalpino, in modo da non far scappare troppo il leader della corsa. Cadute, intanto, per Fermin Aldeguer e Joan Mir, con quest’ultimo che si prende un bello spavento vista la dinamica della caduta, ma per fortuna tutto si risvole senza problemi. A terra anche Franco Morbidelli, mentre prosegue la rimonta di Marc che entra in zona punti. Maverick Vinales si fa sotto a Bagnaia, confermandosi in forma in sella alla KTM del team Tech3.

Nei giri conclusivi, Alex si gode il primo posto, girando con un ritmo letteralmente impossibile da tenere per i rivali. Per il rider del Gresini Racing è la prima vittoria in MotoGP, da tempo inseguita e finalmente portata a casa. Eroico Quartararo che tiene dietro Bagnaia, il quale porta a casa un podio che non può certo soddisfarlo.