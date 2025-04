F1, sfida lanciata alla McLaren: Red Bull fa tremare Piastri e Norris

La Red Bull Racing può contare solo su un pilota, ma tanto basta per mettere all’angolo i due giovani driver della McLaren. L’annuncio è di quelli che distrugge le certezze dei leader britannici.

La McLaren ha iniziato forte e avrebbe potuto raccogliere di più. Piastri e Norris si sono resi protagonisti di qualche errore di troppo, ma rimangono i favoriti assoluti per la conquista del titolo mondiale. L’australiano, infatti, ha preso la testa della classifica, grazie a 3 trionfi in 5 GP, superando il teammate. Il gap tra i due ora è di 10 punti.

Alle spalle di Piastri e Norris c’è ancora un minaccioso Verstappen a -12 dalla vetta, occupata dall’australiano, e a soli 2 punti dall’inglese. Il quattro volte campione del mondo non mollerà il suo numero 1 con il sorriso. Ha già dato dimostrazione di quanto fosse forte in Giappone sulla RB21 e si è dimostrato solido anche in Arabia Saudita. Ha commesso un errore alla prima curva, tagliando la chicane, subendo 5 secondi di penalità che sono pesati nel testa a testa con Piastri.

Nonostante tutto, Max Verstappen è ancora in bagarre per il titolo. La pole conquistata a Jeddah è un altro segnale della sua forza mentale. Il suo passo-gara è stato superiore a Mercedes e Ferrari. Il suo ritmo è stato eccezionale, sia quando ha girato da leader che alle spalle dell’australiano. Naturalmente per lottare per la quinta corona di fila avrà bisogno di un’auto più performante. La Red Bull potrebbe spezzare l’egemonia della McLaren con qualche aggiornamento mirato.

Red Bull Racing al top, parola di Helmut Marko

Il consigliere della squadra anglo-austriaca continua a ricoprire un ruolo chiave in RBR. “Max ha tanta velocità – ha affermato Marko nel corso di una intervista riportata su Eurosport – E la cosa positiva è che le nostre gomme si comportano bene. Non abbiamo avuto segni di degrado. Siamo rimasti sorpresi dal passo-gara tenuto a Jeddah. Sorpresi in maniera positiva, intendo. Sia con le medie che con le hard. Abbiamo fatto progressi rispetto al Bahrain, grandi progressi, anche se questo circuito, con le sue curve veloci, si addice di più alla nostra macchina. Stiamo progredendo per gradi, e credo che con Imola saremo in una situazione in cui avremo la velocità per battere le McLaren“.

L’austriaco non ha dubbi sulla bontà del progetto tecnico e sui progressi della RB21. Con un manico come Verstappen e sviluppi vincenti tutto può accadere da Imola in avanti.