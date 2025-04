F1 GP Arabia Saudita, Qualifiche: Verstappen distrugge la McLaren, Norris ko e le Ferrari sono un’agonia

La F1 è di scena a Jeddah per la quinta qualifica stagionale, che vede prevalere Max Verstappen. Norris va a muro, quarto Leclerc.

Il pilota può ancora fare la differenza in una F1 dominata dalla tecnica, e la conferma ci arriva da Max Verstappen, alla seconda pole position stagionale in quel di Jeddah, nonostante la palese inferiorità tecnica della sua Red Bull. Il campione del mondo ha siglato il nuovo record della pista girando in 1’27”294, staccando di appena 10 millesimi la McLaren di Oscar Piastri, che pur perdendo il primato può sicuramente sorridere. Lando Norris si è infatti malamente schiantato nel Q3 e dovrà partire dalla decima posizione, un errore inaccettabile da parte del leader del mondiale.

Ottima anche la prova di George Russell, terzo a poco più di un decimo dal battistrada al volante di una Mercedes che si conferma molto competitiva. Scorrendo la classifica, troviamo la Ferrari di Charles Leclerc al quarto posto, staccato di 376 millesimi dalla vetta, ma in in grado di competere con i migliori. Dietro di lui Andrea Kimi Antonelli, mancato nel giro decisivo. Ancora una volta, Carlos Sainz con la Williams batte Lewis Hamilton, ormai in versione ex pilota. Ottavo Yuki Tsunoda, davanti all’Alpine di Pierre Gasly. Norris chiude la top ten.

F1, Norris commette ancora un grave errore

A Jeddah, su una delle piste più veloci del mondiale di F1, si disputa la quinta qualifica dell’anno. Tutti i favori del pronostico sono ovviamente per le McLaren di Lando Norris ed Oscar Piastri, che non hanno avuto rivali nel corso delle prove libere. Le Ferrari fanno una fatica terribile e sono l’unico top team a superare il taglio usando due treni di gomme Soft. Resta esclusa l’Aston Martin di Lance Stroll, seguito dall’Alpine di Jack Doohan. Chiudono le due Kick Sauber di Nico Hulkenberg e Gabriel Bortoleto, tra i quali si inserisce un deludente Esteban Ocon con la Haas. Il brasiliano, ultimo, si gira nell’ultimo tentativo vanificando ogni velleità di qualificazione.

La via crucis della Ferrari prosegue anche in Q2, con Lewis Hamilton che riesce a passare il taglio per appena 7 millesimi, a conferma delle gravi difficoltà del sette volte campione del mondo e della SF-25. Eliminata la Williams di Alexander Albon, seguita dalla Racing Bulls di Liam Lawson. Niente da fare per un sempre combattivo Fernando Alonso, che porta in 13esima piazza l’Aston Martin. Chiudono Isack Hadjar ed Oliver Bearman, comunque bravo a passare il primo turno.

Colpo di scena clamorosa in apertura del Q3: Norris va a sbattere nel primo tentativo, il che significa che partirà decimo. Alla Curva 4, il leader del mondiale ha commesso un errore in ingresso perdendo il posteriore, prendendo poi il muro nella parte opposta. Grande delusione per il britannico, che apre un’opportunità per i rivali, a cominciare dal compagno di squadra.

Tutti i pronostici della vigilia vengono clamorosamente ribaltati da quello che accade nel tentativo finale. Max Verstappen porta la Red Bull in pole position beffando Piastri per 10 millesimi, un’altra prestazione da fenomeno assoluto che mette parecchia pressione alla McLaren. Charles Leclerc non può fare meglio di un mesto quarto posto, senza mai lottare con i primi. Alle 19:00 di domani ora italiana la partenza della gara.