Ferrari, Hamilton chiede tempo ma non perde la speranza: messaggio da brividi

Il 7 volte campione del mondo, Lewis Hamilton, non è arrivato a Maranello per godersi una pensione dorata. L’annuncio sul futuro della SF-25 ha fatto gioire i tifosi della Ferrari.

Lewis Hamilton sta attraversando una fase piuttosto delicata della sua entusiasmante carriera in F1. Il passaggio da una realtà consolidata come Mercedes a quella Ferrari si è rivelata essere più ostica del previsto. Sarebbe dovuta essere una rinascita all’insegna di podi e lotte per pole e P1, ma si sta trasformando in una agonia. La SF-25, salvo aggiornamenti miracolosi, non sembra essere un’auto da mondiale.

La monoposto modenese risulta troppo suscettibile ai cambi di temperatura e non ha punti di forza come McLaren e Mercedes. Per ora Lewis è riuscito a salire sul primo gradino del podio nella Sprint Race cinese, ma non si è confermato ai massimi livelli nelle uscite successive. Complice un progetto tecnico non all’altezza della concorrenza, l’anglocaraibico ha subito anche l’umiliazione di una squalifica nel GP della Cina, insieme al suo compagno di squadra, evento mai accaduto nella storia del Cavallino. Il doppio zero ha spinto la Rossa e i piloti in una posizione piuttosto scomoda in classifica.

L’ammissione di Lewis Hamilton sulla Ferrari

Ad oggi appare un miraggio anche un podio. Verstappen continua ad avere dei lampi da fenomeno sulla RB21, come accaduto a Suzuka, Mercedes è in gran forma con un Russell in netta crescita e la sfida interna tra i due McLaren, Norris e Piastri, sta dando poche chance ai driver della Scuderia modenese. Nonostante una situazione scomoda, alla vigilia della prossima gara a Jeddah, Lewis Hamilton ha cercato di tranquillizzare i tifosi. Sta lavorando per adattarsi alla monoposto, cambiando il suo stile di guida.

“Penso che sia applicabile altrove, ma sarà una sfida – ha affermato Lewis Hamilton ai microfoni di Motorsport.com – Se si considera il mio stile di guida, mi sono sempre trovato bene con vetture come quella del 2020 e del 2021. Il mio stile è sempre andato bene così. Quello di Charles è già più adatto, ma perché è qui da qualche anno. Ma è solo qualcosa di nuovo per me, quindi ci può volere ancora un po’ di tempo. Adattarmi e riuscire ad utilizzarlo ogni volta è la mia priorità ora“.

Il pilota ha assicurato che i risultati ci saranno prima o poi. “Arriveremo dove vogliamo arrivare, è questione di tempo“, ha annunciato il vincitore di 105 Gran Premi. I fan della Rossa credono nelle potenzialità dei piloti, meno in quelle di un team di ingegneri che non ha ancora dimostrato il loro valore con la realizzazione di auto di qualità.