Leclerc e le parole che sanno di resa: la Ferrari ha problemi difficilmente risolvibili

Charles Leclerc ha lottato come un leone in Bahrain, ma la Ferrari non è performante. La sua lucida analisi racconta la situazione.

Per la quarta gara consecutiva in questo inizio di stagione, la Ferrari non è riuscita a salire sul podio, con Charles Leclerc che è giunto quarto davanti a Lewis Hamilton. Il monegasco ha lottato in quel di Sakhir, regalandoci dei bei sorpassi come quello effettuato ai danni di Lando Norris, per poi difendersi strenuamente dalla McLaren nel finale, ma senza successo. Pur avendo mostrato qualche piccolo passo in avanti grazie agli aggiornamenti tecnici, la SF-25 si è confermata inferiore sia alla MCL39 che alla Mercedes, che ha chiuso seconda nelle mani di un superbo George Russell.

Per fortuna della Ferrari, a Sakhir è completamente mancata la Red Bull, che con Max Verstappen non è andata oltre un sesto poco che ridimensiona le già ridotte possibilità dell’olandese di lottare per il mondiale. In ogni caso, Leclerc non è riuscito a raggiungere il podio pur con una gara perfetta, sia nel ritmo che nei duelli, a conferma del fatto che la SF-25 è un’auto semplicemente lenta.

Leclerc, la delusione è palpabile dopo il quarto posto

Alla fine della tappa di Sakhir, Charles Leclerc ha esaminato quanto accaduto con estrema lucidità, non nascondendo la propria amarezza: “Stavo iniziando a faticare dietro a George, le mie gomme si erano surriscaldate, volevamo spingerlo a rientrare, ma non ci siamo riusciti. La scelta delle Dure? Credo che fosse la scelta giusta per noi considerando quello che avevamo. Russell è stato bravo a far reggere la Soft fino alla fine, per noi non era possibile. Non penso che pur montandole la situazione sarebbe cambiata così tanto per noi, anche se comunque esamineremo tutto“.

Leclerc ha poi ripetuto un concetto già espresso in Giappone, sottolineando la delusione per il risultato finale, che lo ha visto giungere fuori dal podio pur avendo fatto tutto per il meglio: “Non ci sono dubbi sul fatto che il risultato è deludente quando dai tutto e finisci al quarto posto, la cosa non può farmi sorridere. Per il momento, questa è la nostra situazione, abbiamo fatto il massimo in questo week-end, ma anche il massimo non è abbastanza. Almeno per ora, non siamo veloci, possiamo metterla in modi diversi, siamo stati veloci nel secondo stint ma solo per il degrado degli altri. Quando eravamo tutti sulla stessa barca, abbiamo faticato a tenere il ritmo“.