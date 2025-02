F1, Ferrari pronta alla sfida mondiale: arrivano parole mai sentite prima

Il giudice sarà il cronometro ma la Ferrari è pronta ad essere protagonista nel campionato 2025 come non accadeva da tempo. I protagonisti hanno rilasciato delle dichiarazioni inequivocabili.

Era da anni che non si vociferava, chiaramente, di obiettivi mondiali a Maranello. In passato si era parlato di aperture di cicli tecnici e i fan si era fomentati per le parole del Presidente John Elkann e dell’ex team principal Mattia Binotto. Nel 2022 la Rossa era partita bene ma le ambizioni mondiali si era dissolute come neve al sole già nel corso della primavera.

Ora sembrano esserci tutti i presupposti per sognare in grande. La SF-25 è subito parsa una netta evoluzione rispetto alla predecessora, portando importanti novità tecniche come lo schema pull-rod all’anteriore. Si è partiti dal progetto dell’ex Enrico Cardile, con lo sviluppo aerodinamico curato da Diego Tondi, con la influenza relativa del nuovo direttore tecnico Loic Serra che è arrivato da poco nell’organigramma della Scuderia.

L’obiettivo dichiarato è quello di vincere entrambi i titoli mondiali. Il team principal della Ferrari, Frederic Vasseur, potrà contare sull’esperienza di Lewis Hamilton e sull’estro di Charles Leclerc, oramai alla settima annata al volante del Cavallino. A Fiorano Leclerc e Hamilton hanno già cominciato a testare in pista la SF-25 che ritroveranno poi la prossima settimana in Bahrain per i test invernali collettivi. Leclerc non si è nascosto e ha parlato di obiettivo mondiale ed Hamilton è parso pronto alla nuova sfida.

La promessa di Vasseur ai fan della Ferrari

“Il lancio della nuova monoposto è un momento di grande emozione e orgoglio per tutto il team. La SF-25 è il risultato di mesi di lavoro intenso che tutta la squadra ha portato avanti con grande dedizione a Maranello e siamo entusiasti di vedere il frutto dei nostri sforzi concretizzarsi ed essere ormai pronto a scendere in pista“, ha affermato il team principal ai canali ufficiali della Ferrari.

“La scorsa stagione ci ha visto lottare fino all’ultima curva per il titolo Costruttori, e siamo determinati a costruire partendo da quella solida base, con l’obiettivo di puntare alla conquista di entrambe le classifiche. Abbiamo una nuova line-up, con Lewis che è arrivato ad affiancare Charles in squadra e ci sentiamo pronti a compiere come squadra quel passo avanti che ci manca per essere i migliori. Siamo consapevoli delle sfide che ci attendono, ma siamo pronti a dare il meglio per competere ai massimi livelli forti anche della passione e dell’entusiasmo dei nostri tifosi che sono una fonte inesauribile di ispirazione. Ora è il momento di iniziare a concentrarsi e di lasciare parlare la pista. Non vedo l’ora di incominciare la stagione”, ha concluso Vasseur.