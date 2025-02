Ferrari unica al mondo in giro per Maranello: paparazzata un’auto per veri ricchi

Tutte le Ferrari sono costose ma vi sono modelli che, veramente, hanno raggiunto delle cifre da capogiro. Un esemplare unico è stato pizzicato in strada.

Non capita tutti i giorni di osservare una supercar leggendaria del Cavallino Rampante sulle strade di tutti i giorni. Si tratta di vetture che, solitamente, si trovano all’interno di un museo e vengono spolverate con estrema attenzione. Rischiare di fare un incidente a bordo di auto iconiche significa perdere milioni di euro.

All’inizio del mese di febbraio, una Ferrari 250 LM del 1964 è stata battuta all’asta di RM Sotheby’s a Parigi. La storica auto da corsa modenese era stata conservata per mezzo secolo nell’Indianapolis Motor Speedway Museum. Il suo valore? E’ stata venduta per 36 milioni di dollari. Prima di essere messa all’asta, la 250 LM è stata inviata a Maranello per un controllo approfondito. È stato durante questa fase che è stata pizzicata in giro, mentre veniva testata nei pressi della fabbrica. Guardate anche questo restomod della 360.

Il fascino senza tempo della Ferrari 250 LM

La 250 LM era equipaggiata con un V12 da 2953,2 cm³ di cilindrata, lo stesso impiegato dalla 250 GTO e dalla Testa Rossa. Ma nei successivi esemplari la cilindrata fu alzata a 3285,7 cm³. L’alimentazione era affidata a 6 carburatori 38DCN della Weber. Il motore era disposto longitudinalmente e in posizione centrale, ed il cambio, a 5 rapporti, era anch’esso longitudinale e montato a sbalzo dietro al motore stesso. La potenza era di 320 CV su un peso piuma.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da IAM2LATE (@1am_2late)



Il telaio era a traliccio in tubi di acciaio. Le sospensioni, sia quelle anteriori che quelle posteriori, erano a doppi triangoli sovrapposti con ruote indipendenti, gli ammortizzatori erano idraulici con molle elicoidali. Un filmato condiviso da @1am_2late ha mostrato la storica supercar uscire dall’iconico cancello con il cartello giallo “Ferrari”.

Questo esemplare di Ferrari 250 LM è stata la vincitrice assoluta della 24 Ore di Le Mans del 1965. È stata guidata dai noti driver Masten Gregory e Jochen Rindt. È anche l’unica Ferrari iscritta da un privato ad aver conquistato una edizione a Le Mans. La Ferrari ha prodotto soli 32 esemplari della 250 LM. La carriera in pista della Ferrari 250 LM fu influenzata dalla mancata omologazione tra le Gran Turismo che concorrevano al campionato del mondo sportprototipi, pertanto la vettura fu iscritta nella classe Prototipi gran turismo oltre 3.0 litri. Una vera icona che farà godere i vostri timpani nel video in alto.