Il restomod della Ferrari 360 in stile vintage è un gioiello da collezione: design inedito (FOTO)

Un esemplare di Ferrari 360 è stato, completamente, rivisitato per una creazione d’autore. Le linee eleganti riportano agli anni d’oro della Casa modenese.

La base di partenza non è di quelle banali. Il richiamo, invece, è di quelli che farebbero battere il cuore ai puristi, oramai, nella terza età. Le Ferrari attuali sono supercar imbottite di tecnologia ma sul piano del design hanno perso quel fascino sinuoso delle vetture di un tempo. La Roma e la serie Icona riflettono lo stile della Dolce Vita italiana, ma il del designer Anthony Jannarelly ha creato un bolide che inneggia ai magici anni ’60.

Anthony Jannarelly è diventato famoso in tutto il mondo per le sue creazioni. Personalizzazioni ricercate che si cuciono sulle richieste dei collezionisti. Il designer francese ha elaborato autentici capolavori come la W Motors Lykan HyperSport, la Catheram Project V e la Jannarelly Design-1. Il suo nome sta riecheggiando per la Art Machine Ælla-60, il restomod di una Ferrari 360. Dalle immagini è, praticamente, impossibile riconoscere la leggendaria barchetta del Cavallino sotto le forme in stile vintage della biposto, ma il V8 di 3,6 litri montato dietro all’abitacolo è un chiaro segnale. Cambio manuale e telaio in alluminio vi faranno salire un brivido lungo la schiena.

La nascita di un restomod da sogno

La Ælla-60 vanta uno stile anni ’60, portiere con apertura a farfalla e dettagli ispirati alla Design-1. L’abitacolo è stato personalizzato, con sedili a guscio in carbonio, un meccanismo esposto per il cambio e un quadro strumenti dedicato. Nell’abitacolo non manca l’aria condizionata e la possibilità di connettere lo smartphone. Oramai le auto di questo tipo seguono le logiche moderne e vengono commissionate da clienti dal palato fine. L’Art Machine ha promesso una guida “diretta, precisa e coinvolgente”. Il V8 sotto il cofano sprigiona 480 CV e permette di raggiungere i 100 km/h in 3,5 secondi, grazie anche a un peso a vuoto di 1.130 kg. Probabilmente il telaio e sospensioni siano stati rivisti rispetto a quelli originali della Ferrari 360.

La Ælla-60 è un capolavoro di ingegneria e design e verrà prodotta soltanto in 60 esemplari, il primo sarà pronto nel 2026. Il suo prezzo è piuttosto importante. Avrà un costo base di 865.000 euro a cui bisogna aggiungere le tasse. Prezzi superiori al mantenimento di una Ferrari moderna. La produzione partirà solo dopo aver raccolto 5 ordini da parte dei clienti e sarà affidata all’italiana Podium Advanced Techilogies, già produttrice della Glickenhaus SCG007C e dell’Eccentrica Diablo.