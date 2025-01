Disastro Hamilton in pista: le sue condizioni dopo il primo botto con la Ferrari

Il 7 volte iridato, Lewis Hamilton, ha cominciato la preparazione al volante della Ferrari in vista dello start stagionale. Ha perso il controllo della SF-23 sulla pista del Montmeló.

Il debutto ufficiale dell’anglocaraibico si sta avvicinando. Dopo la prima sgasata sul tracciato di Fiorano, il ferrarista si è spostato insieme ai tecnici della sua nuova squadra sul circuito di Barcellona. Un tracciato ideale per testare le performance delle monoposto di Formula 1. Lewis era intento a completare il suo programma quando è andato a sbattere nel tratto finale della pista catalana.

Lewis sta girando nell’abitacolo di una SF-23, aggiornata con tutti i nuovi sponsor, e ha sbattuto contro le barriere di protezione. Lewis è incolume, ma la monoposto ha riportato diversi danni a parti aerodinamiche e alle sospensioni, come riportato dai colleghi di Motorsport.com. Nel pomeriggio ci sarebbe dovuta essere una staffetta con Charles Leclerc. Il programma pomeridiano del monegasco è slittato a causa del crash del numero 44.

Ferrari: pessimo inizio per Hamilton

Lewis Hamilton ha urtato le barriere nella seconda giornata di test a Barcellona che si stanno svolgendo a porte chiuse. L’incidente è avvenuto intorno alle 11 del mattino. L’ex alfiere di punta della Mercedes avrebbe fatto un errore nell’ultimo settore del circuito del Montmelò. Sono subito partiti i soccorsi, ma Hamilton ha fatto tirare un sospiro di sollievo ai fan. E’ uscito dall’abitacolo della wing car modenese sui suoi piedi del tutto incolume, ma la monoposto ha riportato delle avarie alla zona sospensiva. I tecnici della Ferrari, capitanati da Matteo Togninalli, hanno valutato i danni dopo che la monoposto del 2023 è stata riportata ai box da un carro attrezzi. Il vice team principal, Jerome D’Ambrosio, è subito intervenuto per una analisi approfondita delle telemetrie per comprendere quale sia stato la causa del crash.

Charles Leclerc avrebbe dovuto calarsi nell’abitacolo della SF-23 con un cambio di sedile, pedaliera, volante-computer e altri parametri, ma il rientro in pista nel pomeriggio ha subito dei ritardi. I meccanici sono subito intervenuti per riparare l’auto. L’intervento ha richiesto diverse ore. Nella prima vera giornata dove Lewis Hamilton ha spinto il piede sul gas, a porte chiuse, si è registrato il primo incidente. Un dramma sventato, ma vi sono stati inizi migliori. La cosa importante sarà cominciare con il piglio giusto la stagione, dopo la presentazione dell’erede della SF-24 e i primi test in Bahrain. C’è tantissima attesa intorno all’esordio di Lewis sulla Rossa in Australia e i riflettori saranno tutti puntati su di lui in caso di errori.