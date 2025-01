Ferrari, Hamilton ha scelto il suo nuovo casco: non è rosso come quello di Schumacher

Lewis Hamilton è atterrato nell’universo Ferrari con un approccio che sta convincendo i tifosi. Ecco il casco prescelto.

Lewis Hamilton ha aspettato a lungo il giorno di esordio al volante della Rossa. Come lui stesso ha dichiarato ad alcuni dipendenti Ferrari, come emerge dai filmati ufficiali della Scuderia, il giorno del debutto sembrava non arrivare più. Si era stufato di attendere un rilancio della Mercedes. Per tutta la vita il nativo di Stevenage è stato accompagnato dalla compagine motoristica tedesca, ma a 40 anni sentiva l’esigenza di un nuovo inizio.

Avrebbe voluto sposare prima il progetto del Cavallino ma si è sempre ritrovato al volante di monoposto estremamente competitive che gli hanno consentito di diventare il pilota F1 con più trionfi all’attivo. Lewis Hamilton è una leggenda vivente e il Presidente Elkann ha fatto di tutto per convincerlo. Sembra aver abbracciato la causa in un momento essenziale della squadra Italiana. La Ferrari, infatti, ha bisogno di un ultimo step esperienziale per giocarsi i riconoscimenti iridati con McLaren e Red Bull Racing. Nel 2024, nonostante un separato in casa, meglio noto all’anagrafe con il nome di Carlos Sainz Junior, è arrivata al secondo posto a pochi punti dalla vetta.

Nel 2025 non potranno essere ripetuti errori tecnici e strategici. Non bisognerà lasciare punti per strada e in questo Hamilton è uno specialista. Rapido nel giro secco, costante in gara e con il guizzo ancora del fenomeno, è un pilota con pochi difetti. Tende ad esaltarsi se in lotta per grandi traguardi e in Ferrari sperano avrà l’auto giusta per ottenere vittorie e podi ad ogni weekend. Insieme a Leclerc è stata composta una coppia strepitosa, una delle più forti e complete di sempre sulla carta. In questo scenario Lewis vuole mettersi alla prova, seguendo il diktat di Frederic Vasseur. La concorrenza sarà agguerrita.

Il nuovo casco giallo di Hamilton

Lewis vuole farsi trovare pronto ed è già sceso in pista al volante della SF23 aggiornata a livello di livrea con i nuovi sponsor arrivati negli ultimi due anni come ad esempio il title sponsor HP e Unicredit. Lewis Hamilton ha anche sfoggiato il suo nuovo casco.

“Prima volta in rosso”, aveva dichiarato per la sua nuova tuta e oggi ha annunciato sui social che la sua nuova avventura si completerà con un outfit “giallo”. Nel post in cui ha svelato il casco che indosserà nel 2025 sono piovuti un numero impressionante di commenti. Lewis ha rispettato la sua tradizione, andando a non creare parallelismi cromatici con i caschi rossi dell’altro 7 volte iridato, Michael Schumacher.