Ducati, Dall’Igna gela Martin: la confessione su Marquez lo farà imbestialire

La Casa di Borgo Panigale era consapevole che Martin avrebbe potuto battere il suo alfiere di punta, ma ha preferito investire su Marc Marquez. Spiegati i motivi.

L’idea di essere stati sedotti e abbandonati da una squadra a cui si è dato tutto non avrà fatto dormire sogni tranquilli al campione del mondo in carica. Jorge Martin è stato il primo in era MotoGP a trionfare su una moto di un team satellite. Un tale riconoscimento lo aveva sfiorato Franco Morbidelli nel 2020 sulla M1, anno dell’incidente alla spalla destra di Marc Marquez a Jerez de la Frontera.

Gli infortuni del Cabroncito hanno portato la Honda all’ultimo posto della graduatoria costruttori. La Ducati, invece, è risultata irrefrenabile dal 2020 in avanti, grazie alle innovazioni tecniche del progettista Luigi dall’Igna. Il direttore generale di Ducati ha raccontato che la decisione di scegliere Marc Marquez come compagno di squadra di Pecco Bagnaia per il 2025 è stata presa sapendo che Jorge Martin avrebbe potuto diventare campione.

Questo particolare non farà molto piacere al centauro di Madrid, anche perché è stato costretto a migrare in Aprilia. La Casa di Noale, nel 2024, è giunto al terzo posto della graduatoria, alle spalle anche della KTM, oltre all’inarrivabile Ducati. Vinales ha vinto una tappa nella scorso campionato, ma non sembrano esserci i presupposti per una sfida mondiale. Ducati non avrebbe potuto tenere Marquez e Martin con il rifiuto del nativo di Cervera di passare ad un’altra squadra satellite. Pramac ha ceduto alla corte della Yamaha.

Ducati, l’ammissione di Gigi Dall’Igna

“Marquez e Martin su GP25? Era una delle possibilità. Volevamo tenere tutti i piloti, ma abbiamo trovato diversi ostacoli e alla fine abbiamo dovuto decidere solo per due – ha affermato Dall’Igna a Motorsport.com – In quel momento abbiamo optato per Pecco e Marc in ufficiale. Ma quando abbiamo fatto la nostra scelta sapevamo perfettamente che Martin avrebbe potuto vincere il Campionato del Mondo”.

L’ingegnere veneto è, probabilmente, la figura più importante nell’organigramma Ducati. L’idea di lavorare al fianco di una leggenda come Marc Marquez ha avuto un peso. Inoltre, l’impatto commerciale di un 8 volte iridato non è paragonabile a quello che avrebbe garantito un giovane campione come Martinator. In futuro la Ducati potrebbe anche tornare su i suoi passi. Vedremo se Dall’Igna e tutti i vertici della Casa emiliana hanno preso la scelta giusta.