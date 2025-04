Marquez è il pilota più forte della storia? L’ex MotoGP non ha dubbi, parole a sorpresa

Marc Marquez sta dominando l’inizio di stagione della MotoGP sulla Ducati factory, ed ora un ex pilota non usa mezzi termini.

Quattro week-end disputati, con altrettante pole position e vittorie nelle Sprint Race. L’en-plein non si è completato solo per via della caduta avvenuta ad Austin, altrimenti, Marc Marquez avrebbe già messo una pietra tombale su questo campionato. Il nativo di Cervera ha mostrato una superiorità imbarazzante in sella alla Ducati ufficiale, dando prova di avere sempre tutto sotto controllo, anche se la scivolata texana poteva essere evitata, dato che aveva la gara in mano.

Dopo la delusione di Austin, Marquez è tornato a martellare dettando legge in Qatar, sicuramente non una delle sue piste preferite, dove tutti pensavano che Pecco Bagnaia potesse dare un seguito ai passi in avanti mostrati negli USA. Ed invece, Marc ha annichilito tutti con una prova di forza impressionante, facendo sfogare la concorrenza prima di infliggere a tutti l’ennesima lezione di guida.

Nel prossimo fine settimana, la MotoGP tornerà in Europa con il Gran Premio di Spagna, sul tracciato di Jerez de la Frontera, proprio dove, cinque anni fa, la cavalcata trionfale dello spagnolo si interruppe per via del terribile infortunio che tutti noi ricordiamo. La sensazione è che il #93, in sella alla Ducati ufficiale, sia tornato lo schiacciasassi di un tempo, pronto a conquistare quel nono titolo mondiale che era diventato una sorta di maledizione.

Marquez, ecco le parole di Aleix Espargarò

Considerando una carta d’identità che segna 32 anni ed una serie di problemi fisici infiniti, Marc Marquez sta scrivendo un pezzo di storia in questa prima parte di campionato. Tutto ciò che ha mostrato in pista ha stregato piloti, ex piloti ed addetti ai lavori. Aleix Espargarò lo ha definito in queste ore il pilota più forte della storia, che ora si è unito anche alla migliore moto, ed il risultato non può che essere scontato. Per la concorrenza sarà un’impresa riuscire a batterlo.

Per descrivere la superiorità espressa in pista da Marquez, Aleix non ha usato giri di parole: “Per i rivali sarà difficile batterlo, perché molti fattori si sono uniti. Lui è il miglior pilota del mondo, sicuramente della storia, ed ora ha a disposizione anche la migliore moto. Si vede che ha tanta velocità, ma è anche molto maturo, quando guida è lucido, sembra che abbia sempre tutto sotto controllo. Sta guidando ad un livello che potrei definire stratosferico“.