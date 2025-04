F1 GP Arabia Saudita, Gara: vince Piastri ma il capolavoro lo fa Leclerc

Il mondiale di F1 fa tappa a Jeddah per la quinta tappa del campionato. Sul primo gradino del podio è salito Piastri davanti a Verstappen e Leclerc.

Il Gran Premio corso a Jeddah, nella domenicale pasquale, ha visto protagonisti Verstappen e Piastri. L’olandese è scattato dalla pole position (ottenuta per soli 10 millesimi sul tempo dell’australiano), precedendo la McLaren con il numero 81. Alle loro spalle Russell e Leclerc, dalla seconda fila, hanno osservato una mossa difensiva di Max anomala. Piastri lo ha bruciato e il quattro volte iridato della Red Bull ha tagliato la prima curva per conservare la leadership. C’è stata subito investigazione sulla manovra del numero 1 che ha annunciato di essere stato forzato al passaggio fuori traiettoria. Il numero 1 ha subito 5 secondi di penalità.

Gasly e Tsunoda si sono toccati, determinando l’uscita della Safety Car al primo giro. Lando Norris è scattato, dopo l’errore di ieri, alla decima casella della griglia con gomma dura, guadagnando così l’ottava posizione. Hamilton ha scavalcato Sainz, mettendosi negli scarichi di Kimi Antonelli. Leclerc, alla ripartenza, ha provato a insidiare Russell, ma la SF-25 non è stata performante. Difatti, dopo poche tornate, è stato Kimi Antonelli ad avvicinarsi al monegasco. Norris, liberatosi di Sainz, ha messo nel mirino Lewis Hamilton per la lotta alla sesta piazza.

La Ferrari attuale è, tristemente, la quarta forza. Nel weekend Leclerc è stato in grado di fare un miracolo a ottenere una partenza dalla quarta casella. In gara, nonostante una pista pro SF-25 in teoria, la Rossa ha fatto fatica. Hamilton su gomme medie ha iniziato a soffrire il ritmo di Norris su mescole dure. L’inglese lo ha scavalcato al tredicesimo giro, ma l’anglocaraibico ha risposto al sorpasso. Due giri più tardi Norris è riuscito ad avere la meglio del vecchio leone. Piastri, intanto, si è avvicinato al leader Verstappen.

F1, duello a distanza tra Piastri e Verstappen

Dopo la penalità subita a inizio gara l’olandese ha cominciato a spingere come un dannato per allontanarsi da Piastri. Il passo di Max, su una RB21 tutt’altro che indimenticabile, è stato infernale per Mercedes e Ferrari. Nel corso del pit stop l’olandese ha smarcato i 5 secondi ed è uscito alle spalle di Piastri. Leclerc ha fatto il massimo ma non è bastato per lottare per la vittoria.

Lando Norris è arrivato come un fulmine alle spalle del monegasco. Piastri ha gestito senza patemi, invece, conquistando la terza vittoria in stagione. Alle sue spalle Verstappen ha concluso secondo, mentre Leclerc ha tenuto la terza piazza, riuscendo a tenere dietro Norris.