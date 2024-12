Ducati, Bagnaia tira in ballo il 2015: confronto clamoroso con Marc Marquez

Il bicampione della MotoGP, Pecco Bagnaia, ha fatto un parallelismo tra la sua sconfitta in MotoGP nel 2024 contro Jorge Martin con quella di Marc Marquez nel 2015.

Pecco Bagnaia ha perso la chance di confermarsi campione per il terzo anno di fila in top class. Nonostante 11 vittorie in campionato, Jorge Martin l’ha spuntata. L’alfiere del team Pramac ha approfittato delle cadute del numero 1 della griglia, riuscendo a interpretare meglio la novità delle Sprint Race che hanno stravolto la classe regina.

Marc Marquez avrebbe potuto vincere il suo terzo riconoscimento iridato in MotoGP nel 2015. Non riuscì a tenere il passo di Jorge Lorenzo e Valentino a causa di troppi passaggi a vuoto. Il suo esordio in top class fu da vero predestinato, riuscendo a conquistare il Mondiale nel 2013 e nel 2014. La tripletta non arrivò anche a causa della crescita della Yamaha.

Le troppe cadute del Cabroncito nella prima fase di campionato lo limitò a terzo incomodo nel duello tra i due centauri del team factory della Yamaha. Alla fine Marquez corse, nel finale, a tutto vantaggio di Lorenzo e il titolo andò al connazionale. Bagnaia si confronterà con Marquez nel 2025 e sarà una sfida senza esclusioni di colpi in Ducati. Il prodotto dell’Academy di Valentino Rossi dovrà dimostrare di essere un rider all’altezza di un fenomeno come MM93 a parità di moto.

L’ammissione di Bagnaia

“Sono un pilota molto giovane e penso di avere ancora otto o dieci anni di carriera davanti a me – ha affermato Bagnaia – Proverò a dare il massimo, continuare ad essere così veloce e forte. La cosa più importante è aumentare il numero di titoli, proverò a fare il massimo che potrò”. Il torinese potrebbe raggiungere quota 4 titoli Mondiali. Marc dovrà gestire un problema in più dal prossimo anno, avendo firmato con il team factory della Casa di Borgo Panigale.

“Non sto considerando il 2024 come una sconfitta, perché ho imparato dai miei errori. Sappiamo di aver perso il campionato per degli errori, e questa è una cosa che migliorerò. Inoltre, se guardiamo l’inizio della carriera di Marc, lui ha vinto due titoli consecutivi. Il terzo l’ha perso nel 2015 e poi ne ha vinti altri quattro consecutivi, quindi non si può mai sapere. Proverò a dare il massimo e otterrò di nuovo il grande obiettivo”, ha spiegato il due volte campione del mondo MotoGP come riportato su Motorsport.com.