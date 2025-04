Svelati i consigli di Valentino Rossi ai suoi piloti: ecco come li assiste in pista

Valentino Rossi è stato presente in Qatar per la quarta tappa stagionale della MotoGP, ed ha consigliato da vicino i suoi rider.

La MotoGP è pronta per fare il suo debutto in Europa nel corso di questa stagione, con la tappa spagnola di Jerez de la Frontera, dove tutti proveranno a mettere almeno della pressione a Marc Marquez. Nella gara di Lusail, disputata poco più di una settimana fa, Valentino Rossi è tornato nel paddock per stare vicino al proprio team, prima di partire alla volta di Imola dove ha disputato la 6 ore del FIA WEC. Al volante della BMW M4 GT3 #46 del team WRT, il “Dottore” ha chiuso al secondo posto per il secondo anno di fila in questa gara, in un week-end di luci ed ombre.

Infatti, Valentino Rossi ha messo a referto una splendida pole position in classe LM GT3, la prima della sua carriera, ma in gara, mentre si stava giocando il primo posto, ha tamponato una Ferrari, rimediando uno stop and go penalty che è costato la vittoria al suo equipaggio. Tuttavia, una settimana prima, Valentino Rossi ha fornito dei consigli interessanti ai suoi piloti, ovvero quelli del team di sua proprietà in MotoGP e Pecco Bagnaia. Andiamo a scoprire quali sono stati i punti salienti.

Valentino Rossi, ecco cosa è emerso dopo Lusail

In un video pubblicato sul canale YouTube “Inside the fluo“, è stato raccontato l’aiuto che Valentino Rossi ha dato ai suoi piloti durante il week-end di Lusail. Parlando con Fabio Di Giannantonio durante le prove libere, il “Dottore” ha detto: “Puoi aprire il gas perché hai già l’avantreno ben curvo, quindi non soffri di sottosterzo, questo ti permette di entrare anche all’esterno, puoi rallentare abbastanza. La moto andava d asola verso il centro, quindi fai meno sforzo, percorri meno metri e vai piano veloce, questo è l’ideale“.

Valentino Rossi ha poi aggiunto: “Questa è una pista in cui la ricerca della confidenza è fondamentale, è molto sporca, almeno nelle prime sessioni. C’è bisogno di una moto che sia forse in frenata, perché ci sono delle staccate forti, ed è molto difficile come sfida tecnica. Ti richiede di cercare sempre il minimo dettaglio. La frenata alla Curva 1 è fondamentale, occorre poi girare bene a sinistra ed essere molto precisi“. Il pilota di Tavullia, prima di sbarcare per Imola, è stato eccezionale nel fornire consigli tecnici ai suoi piloti, ed i risultati si sono visti.