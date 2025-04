La Ferrari prepara il nuovo bolide: ecco la supercar che sta per essere svelata

In casa Ferrari si lavora ad un nuovo progetto, che è pronto per essere svelato. Si tratta di un’evoluzione estrema della 296.

La Ferrari sta vivendo un momento molto positivo sul fronte prodotto, con vendite in aumento da anni, mentre nel motorsport ci sono risultati contrastanti. Nel FIA WEC sono arrivate due splendide vittorie in Qatar e ad Imola, con una 499P gestita magistralmente dal team AF Corse. In F1, invece, i risultati non arrivano, e c’è la sensazione che anche il 2025 sarà un anno da dimenticare, a causa di una monoposto ben lontana dal vertice e che si aggrappa ai miracoli di Charles Leclerc.

Nel frattempo, John Elkann ha confermato l’impegno che la Ferrari ha preso verso la vela, una nuova sfida che ha diviso gli appassionato. Tornando al prodotto, il 2025 è un anno importante per via delle tante supercar che saranno svelate. Il 9 di ottobre toccherà alla prima elettrica della storia, che dovrebbe chiamarsi proprio Elettrica. Molto prima però toccherà alla 296 in versione evoluta, un vero e proprio mostro di potenza che sta ultimando i test su strada prima della presentazione. Andiamo a scoprire i dettagli e ciò che sappiamo su questo missile.

Ferrari, ecco la 296 evoluta che presto sarà presentata

Sulla pagina Facebook di Walter Vayr, sono apparse alcune foto interessanti, che riguardano un nuovo progetto di casa Ferrari. Nello specifico, si tratta del progetto F171 VS, nota anche come 296 VS, che starebbe ad indicare una Versione Speciale del modello che debuttò nel 2021. Secondo la descrizione del post, tuttavia, potrebbe chiamarsi anche 296 XX o 296 Mugello, ma non ci sono ancora conferme. Inoltre, è emerso che la presentazione martedì prossimo, il 29 di aprile, alla vigilia del Gran Premio di Miami di F1. Su quest’auto, per il momento, non abbiamo troppi dettagli, ed in questi scatti la vediamo in azione a Maranello in livrea camuffata.

Secondo quanto emerso in questi mesi, dovrebbe avere un look rivisto con un paraurti anteriore ridisegnato e con nuove prese d’aria inferiori, oltre che ad un nuovo splitter utile per ottimizzare il carico aerodinamico. Per la stessa funzione verrà implementato un diffusore di dimensioni più grandi al posteriore, e ci aspettiamo anche dei richiami alla Ferrari F80. Secondo diverse fonti, la potenza potrebbe aumentare oltre gli 850 cavalli, toccando anche i 900, contro gli 830 della 296 GTB. Vedremo se tutto ciò verrà confermato, dato che ormai mancano pochi giorni all’unveiling ufficiale, un evento molto atteso dagli appassionati.