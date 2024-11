Ducati pazza per Marc Marquez: arriva un messaggio clamoroso dall’ex team principal

Marc Marquez e Ducati hanno cominciato una storia d’amore che non finirà a breve. Il primo anno in sella alla Desmosedici è stato positivo ma dal prossimo i fan si attendono vittorie a raffica.

Marc Marquez ha riprovato il gusto di sentirsi forte in sella a una MotoGP, nel 2024, dopo anni bui, conditi da terribili cadute e lunghe degenze in ospedale. E’ un momento della sua vita splendido. E’ innamorato di una bellissima ragazza, ha appena firmato un contratto con il team factory della Casa di Borgo Panigale e, finalmente, potrà tornare in lotta per la corona iridata.

Il suo principale avversario sarà Francesco Bagnaia, prodotto dell’Academy di Valentino Rossi. Il torinese non è riuscito a conservare lo scettro di campione, in questa annata, contro un fenomeno assoluto come Jorge Martin. Quest’ultimo, dopo il titolo conquistato, avrebbe meritato di salire in sella alla Rossa, ma il fascino di vedere il numero 93 sulla Desmosedici GP25 ha prevalso. Il management della Casa di Borgo Panigale ha già, ampiamente, riconosciuto il valore del catalano.

Dopo anni complessi Marc è tornato sul primo gradino del podio, pur non essendo mai in lotta per la conquista del riconoscimento iridato. La differenza tra la GP23 del Team Gresini Racing e la sua GP24 è risultata troppo marcata. L’ex alfiere della Honda è riuscito a vincere 3 gare nel 2024, concludendo altri 7 GP sul podio. Un ruolino di marcia che gli è valso il terzo posto in classifica davanti anche a Enea Bastianini del team factory.

Ducati, volano messaggi d’amore per Marc Marquez

L’atmosfera in Ducati, nonostante l’addio di Pramac e di Martin, è spettacolare. Tutti vorrebbero lottare al massimo per ottenere il primato. Bagnaia vuole riprendersi il numero 1 e Marc Marquez vuole stupire in sella alla Rossa. Livio Suppo, ex team manager Repsol Honda, in un’intervista a GPOne.com ha dichiarato: “Non credo che riuscirà a uccidere il campionato come fece nel 2014, quando vinse le prime dieci gare. Ha fatto una grande differenza rispetto alle altre GP23“.

“Il team ufficiale Ducati potrà davvero dominare la prossima stagione. Forse altri costruttori potranno aspirare al podio. Quello che è certo è che, sulla carta, la prima e la seconda posizione sembrano già scritte“, parole che suonano come un chiaro segnale delle ambizioni della squadra emiliana che potrà fare affidamento su Pecco e Marc. “Sono due piloti molto forti e molto dipenderà dall’equilibrio che raggiungeranno all’interno del team. Inoltre, un pilota come Marc è molto carismatico, quindi dovranno essere bravi in ​​Ducati affinché Pecco non percepisca che sono innamorati di Marquez“, ha sancito Suppo.