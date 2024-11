Marc Marquez, arriva l’ammissione sul suo futuro: i suoi fan ritornano a tremare, c’è un problema

Marc Marquez ha sofferto tantissimo nel corso dei suoi ultimi anni in MotoGP, a causa di pesanti infortuni. Si è lasciato andare a dichiarazioni clamorose.

L’otto volte iridato, Marc Marquez, ha deciso di cambiare vita dopo una carriera al top in Honda. Ha scelto di lasciare la squadra giapponese dopo aver raggiunto il top in quattro anni magici (2016-2019) a causa, principalmente, degli effetti della caduta di Jerez de la Frontera e di una RC213V non più all’altezza. Nessuno rider nella storia aveva mai raggiunto l’apice così giovane, ma per sua sfortuna il nativo di Cervera ha avuto 4 operazioni alla spalla destra che hanno limitato i successivi 4 anni.

Dopo 6 mondiali vinti in top class, il fenomeno spagnolo ha deciso di accettare un compromesso inaspettato, firmando per il team satellite della Casa di Borgo Panigale. Sarebbe meglio specificare che il Gresini Racing Team è la squadra con le risorse più limitate, dopo Pramac e Team VR46. Con il Cabroncito la squadra azzurra ha iniziato a cambiare marcia, ottenendo spettacolari risultati.

Marc ha concluso la stagione, tornando a rivivere il gusto della vittoria, al terzo posto della graduatoria davanti a Enea Bastianini, pilota ufficiale del team factory. Luigi Dall’Igna ha chiuso le porte al romagnolo e al neo-campione del mondo Jorge Martin per avere in squadra un fenomeno come il catalano. Sarà stato un azzardo? Lo scopriremo solo vivendo.

La confessione di Marc Marquez

“Logicamente è stata una stagione molto importante per la mia carriera sportiva perché aveva avuto molti infortuni per quattro anni. E, soprattutto, quegli infortuni hanno fatto dubitare nel tempo delle mie potenzialità, se fossi davvero ancora competitivo per essere ai massimi livelli. Ma è stata una stagione in cui ci siamo posti degli obiettivi ambiziosi per via delle nostre origini e abbiamo cercato di realizzarli passo dopo passo. E a parte questo, la cosa più importante: goderselo di nuovo, sentire di nuovo le farfalle nello stomaco ogni fine settimana“, ha detto Marc in occasione dell’evento Estrella Galicia 0.0, come riportato da Motosan.

Marquez è tornato a correre ad alti livello sulla Desmosedici. “Il livello di condizione fisica è buono. Ma è vero ed è evidente che, dopo tanti infortuni ad un corpo, è difficile arrivare allo stesso livello. Ma il corpo è saggio, il corpo ricorda, ma si adatta anche. Quindi è lì che dobbiamo lavorare un po’ di più, anche rispetto a prima, cercare di concentrarci sui punti deboli che gli infortuni mi hanno lasciato e, da lì, in questo modo, cercare di rendere al meglio“, ha affermato Marc Marquez.