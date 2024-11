Figuraccia Red Bull, stavolta ci va di mezzo Sergio Perez: la frase scappata che può far nascere un altro scandalo in F1

Nonostante Max Verstappen sia tornato a dettar legge in F1, non c’è una atmosfera rilassata nel box della Red Bull Racing.

Le polemiche non sembrano esaurirsi mai intorno al team con sede a Milton Keynes. Dopo l’Hornergate e l’addio di Adrian Newey, la squadra anglo-austriaca è costretta a fronteggiare un nuovo rischioso caso che ruota intorno alla figura di Sergio Perez. Dopo un inizio promettente il messicano è crollato in una crisi di risultati inquietante.

Il nativo di Guadalajara è riuscito a strappare un rinnovo di contratto insperato. Nelle ultime annate ha beneficiato di una vettura da sogno ma non è riuscito a sfruttarla a dovere. Perez, infatti, è crollato dopo aver cominciato la stagione con 4 podi nelle prime 5 gare. La crescita della McLaren e della Ferrari ha mandato in tilt il messicano, facendolo scivolare all’ottavo posto della graduatoria piloti, alle spalle del teammate Verstappen, di Norris, Leclerc, Piastri, Sainz, Russell e Hamilton.

Marco Antonio Perez Garibay, padre di Checo, non ha preso in considerazione le conseguenze del “difendere” a tutti i costi il ​​figlio. Nel corso di un’intervista a ESPN, il padre del pilota della Red Bull Racing ha tuonato, con tanto di commento omofobo, contro i detrattori di Sergio, che continua a essere tirato in ballo sul mercato. Sebbene abbia prolungato sino alla fine del 2026, secondo molti giornalisti avrebbe i giorni contati nel drink team. C’è chi lo dava già spacciato al termine della tappa di Città del Messico.

L’accusa di Sergio Perez a Ralf Schumacher

Il padre di Perez ha prima preteso delle scuse, poi ha attaccato Ralf Schumacher, uno dei detrattori di suo figlio, che recentemente si è dichiarato pubblicamente gay. “Ci sono molti media che dicevano che Checo non avrebbe più corso in Messico o che avrebbe detto addio in Messico, quindi dovrebbero almeno chiedere delle scuse. C’è un pilota che era in Formula 1 e che ora fa il giornalista (Ralf Schumacher, ndr) che prima aveva annunciato che Checo era già uscito dal mondo Red Bull Racing e nelle settimane successive è uscito allo scoperto, non so se fosse innamorato di Checo“.

Il riferimento è all’outing del fratello minore di Michael. “Ci sono tante cose strane e non si sa più se è un giornalista, se è una donna o un uomo, ma la sua parola era in dubbio e non a causa di Checo Perez, ma anche per la questione di sua moglie e per quello che ha detto“, ha aggiunto il padre del driver messicano. Una presa di posizione a dir poco offensiva che non farà felice Ralf Schumacher.