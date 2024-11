Mercedes fa lo sgambetto ad Hamilton: che batosta per la Ferrari, cambio di piani

C’è grande attesa per ammirare il sette volte campione del mondo, Lewis Hamilton, al volante della Rossa. Per i fan della Scuderia Ferrari è arrivata una pessima notizia.

Quasi un anno dopo l’annuncio che Lewis Hamilton avrebbe lasciato la Mercedes per correre nel prossimo biennio in Ferrari, la Casa di Stoccarda ha preso una decisione che non piacerà agli uomini in rosso. Dopo una vita trascorsa all’ombra della Stella a tre punte, il numero 44 ha preso una delle decisioni più importanti della sua vita.

Nell’abitacolo della Freccia d’Argento il nativo di Stevenage, negli ultimi anni, stava correndo il rischio di appassire. La perdita del Mondiale, nel 2021, è pesata come un macigno nella testa del campione. Da allora ha vinto appena 2 gare in F1. Entrambi i successi sono arrivati in questa annata, a Silverstone e Spa, mettendo in luce ancora sprazzi di talento purissimo. Quando è in giornata di grazia Lewis è sempre un fenomeno, sebbene risulti molto più incostante rispetto a prima.

Lewis Hamilton è prossimo alla pensione o potrebbe rivivere una seconda giovinezza in Ferrari? E’ la domanda che tutti i tifosi della Scuderia modenese si stanno ponendo dallo scorso febbraio, a partire dal Presidente John Elkann che lo ha ricoperto d’oro per strapparlo alla concorrenza. In tanti lo danno per finito e proprio questo potrebbe scatenare motivazioni extra nel vincitore di 105 GP in carriera nella massima categoria del Motorsport.

Hamilton – Ferrari, decisione discutibile

Dopo Las Vegas, Qatar e Abu Dhabi le strade tra Lewis e la Mercedes si divideranno. Il rapporto d’amore è giunto al termine e l’addio avrebbe potuto essere meno sofferto. La squadra anglo-tedesca, ferita dalla scelta del campione, ha deciso di non concedere a Lewis la possibilità di familiarizzare con la Rossa nei test conclusivi del 2024 che si terranno a dicembre sul tracciato cittadino di Abu Dhabi. Adattarsi a una nuova macchina e a una nuova squadra non è mai facile e Lewis avrebbe preferito cimentarsi tra poche settimane al volante della Rossa per prepararsi al meglio in vista della prossima stagione.

Secondo le informazioni raccolte dai colleghi di Motorsport.com, come riportato su MARCA, a Brackley hanno escluso l’ipotesi di far provare la SF-24 a Lewis Hamilton perché hanno già firmato e concordato alcuni impegni promozionali con Petronas (sponsor ufficiale della Mercedes in F1) a fine anno. In sostanza l’anglocaraibico non potrà salire su una vettura della Scuderia italiana e dovrà aspettare l’inizio del prossimo anno. Un piccolo handicap per Lewis in una F1 dove già i test in pista sono ridotti a pochi km da regole assurde che limitano l’allenamento dei migliori driver al mondo nei circuiti.