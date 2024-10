Hamilton, prime indiscrezioni sulla sua Ferrari: tifosi al settimo cielo

Si sta avvicinando il momento in cui Lewis Hamilton siederà per la prima volta nell’abitacolo di una monoposto Ferrari.

Lewis Hamilton ha deciso di chiudere la più lunga esperienza della sua vita in Mercedes per proiettarsi ad una terza avventura diversa in Formula 1. Dopo i fasti iniziali a bordo della McLaren con cui sfiorò il Mondiale al debutto e vinse il suo primo riconoscimento iridato nel 2008, il fenomenale pilota di Stevenage ha fatto la storia della Mercedes, conquistando ben 6 titoli.

Negli ultimi anni il vincitore di 105 GP in Formula 1 si è ritrovato spiazzato dalle penose performance della monoposto della Stella a tre punte. E’ riuscito a tornare sul primo gradino del podio in questa annata, dimostrando di aver ancora tanta classe e velocità, tuttavia non ha dimostrato quella costanza di rendimento che aveva sempre avuto nel suo periodo migliore. Forse si sta prendendo un anno di stop, consapevole della missione che lo attende dal 2025 in Ferrari, e a giudicare dalle ultime prestazioni della Rossa, pare aver fatto la scelta giusta.

La Scuderia modenese sta crescendo, mentre la Mercedes è in caduta libera. Ad oggi è la quarta forza del campionato, alle spalle di McLaren, Ferrari e Red Bull Racing e non sembrano esserci spiragli di crescita immediati. Se la Mercedes avesse voluto puntare al titolo non avrebbe lanciato subito nella mischia il diciottenne debuttante Kimi Antonelli al posto di una leggenda vivente, ma avrebbe optato per un esperto campione. Hamilton sembra pronto a lasciare la Mercedes al momento giusto e dovrà vedersela con Charles Leclerc sotto la guida sapiente del team principal Frederic Vasseur.

Ferrari, le novità su Hamilton

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport la Ferrari avrebbe preso la decisione progettuale per la sua monoposto F1 2025, nome in codice Progetto 677, passando alla soluzione delle sospensioni anteriori pullrod come Red Bull Racing e McLaren. Il passo sarà rivisto, mentre al posteriore saranno confermate le sospensioni attuali.

Il rapporto afferma che la Ferrari considera le sospensioni posteriori pullrod un “elemento fondamentale” della dinamica della SF24 e il team è convinto che si tratti di un fattore cruciale per renderla la migliore in griglia in termini di gestione degli pneumatici. Hamilton si augura di trovare sin dal day 1 un’auto bilanciata e molto veloce. Il resto ce lo metterà lui prima di un eventuale ritiro dalle corse con la sua consueta fame di vittoria.