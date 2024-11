Valentino Rossi torna a sfidare in pista Casey Stoner: le immagini del duello fanno il giro del mondo

I due eterni rivali della MotoGP sono tornati ad indossare il casco per un testa a testa inatteso. L’australiano, ospite del Dottore, ha accettato la sfida.

Quando due campionissimi della top class tornano a darsi battaglia in pista, poco conta se si tratta di moto da corsa o da cross. La nostalgia dei tifosi è salita alle stelle alla prima immagine di Stoner contro il numero 46 sullo sterrato del Ranch di Tavullia. Il 9 volte campione della classe regina ha scelto un territorio amico, invitando il canguro di Southport ad una sgasata fuori programma a casa sua.

Stoner, dopo il ritiro dalla MotoGP, è diventato un family man a tutti gli effetti. Per riprendersi dai problemi fisici e di ansia ha impiegato molti anni. E’ un pilota della vecchia scuola che ama le competizioni senza elettronica. Per questo motivo è tornato ad emozionarsi in sella a moto elementari, messe a disposizione dal re di Tavullia. Valentino Rossi ha cercato di riallacciare i rapporti con i suoi più acerrimi duellanti in MotoGP. Dopo l’ex Yamaha, Jorge Lorenzo, sullo sterrato del Ranch è arrivato anche Stoner, dopo l’ospitata riservatagli all’EICMA dal suo sponsor Nolan.

Il testa a testa tra Valentino Rossi e Casey Stoner

Casey Stoner ha condiviso sul suo account un video che lo vede impegnato in una sfida con Valentino Rossi al Ranch di Tavullia. I video anche della pagine del Dottore sono diventati virali. Sono passati 12 anni dall’ultimo GP in cui hanno corso il numero 46 e il numero 27. L’11 novembre del 2012, Stoner decise di affrontare la sua ultima fatica, sul tracciato di Valencia, prendendo la decisione più importante della sua vita. Rinunciò ad un contratto faraonico a 27 anni pur di tornare a condurre una vita tranquilla e lontana dai riflettori nella sua Australia, aprendo di fatto le porte al tornato Marc Marquez in Honda HRC.

I due rider hanno indossato casco e tuta e si sono lanciati sullo sterrato a tutta velocità. Chi lo avrebbe detto che i due contendenti che, nel 2008, a Laguna Seca diedero vita ad una delle corse più belle della storia della top class avrebbero con un sorriso affrontare una sfida di questo tipo.

In alto potete osservare i due campioni in azione nella pista del Ranch di Tavullia. Il bicampione della Ducati e della Honda è sembrato molto divertito. Al di là di ogni rivalità, sono rimasti nel cuore di tanti appassionati, per un modo di guidare che oggi non è più convenzionale. Rossi continuerà la sua nuova carriera su 4 ruote nel 2025.