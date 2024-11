Valentino Rossi, arriva il grande annuncio del “Dottore”: ufficiali le date della competizione

Valentino Rossi è pronto per regalare ancora spettacolo, in una delle gare più amate in assoluto dai fan. Ecco quando sarà in azione.

Sono trascorsi esattamente 3 anni dal ritiro di Valentino Rossi dalla MotoGP, un arco temporale importante, ma quello che è riuscito a fare in carriera, ovviamente, non è possibile dimenticarlo. Al giorno d’oggi, il pilota di Tavullia è impegnato nel mondo delle quattro ruote, al volante della BMW M4 GT3 del team WRT, con cui è impegnato sia nel FIA WEC che nel Fanatec GT World Challenge. Quest’anno si è tolto la soddisfazione di imporsi, come già accaduto nel 2023, in quel di Misano, assieme a Maxime Martin, con cui ormai fa coppia fissa.

Nel FIA WEC, campionato in cui ha esordito nel 2024, ha conquistato un bel secondo posto alla 6 ore di Imola, per poi esordire alla 24 ore di Le Mans, dove però si è ritirato. Proprio in questi giorni, Valentino Rossi ha anche provato la LMDh di casa BMW, la M Hybrid V8 che compete in classe Hypercar, ben figurando in quelli che sono chiamati Rookie Test. Il “Dottore” ha ben figurato e si è dichiarato entusiasta di questa esperienza, e chissà che, in futuro, non lo vedremo in azione nella categoria regina.

Valentino Rossi, date e calendario della 100 km dei Campioni

Dopo la 8 ore del Bahrain ed i Rookie Test, la stagione sportiva di Valentino Rossi si è conclusa ufficialmente, ed i passi in avanti sono stati evidenti. Ora può così finalmente concentrarsi sul prossimo impegno, vale a dire la 100 km dei Campioni a Tavullia, che si terrà venerdì 10 e sabato 11 di gennaio 2025. Al momento, non sono stati resi noti i partecipanti di questa competizione, ma sicuramente vedremo i ragazzi dell’Academy, come Pecco Bagnaia, Luca Marini, Marco Bezzecchi e tutti gli altri, ma presto ne sapremo di più in tal senso.

In questa immagine, vediamo la locandina dell’evento, in cui appare un leone che ruggisce. Si tratterà della decimo edizione della 100 km dei Campioni, che si tiene presso il Ranch di Tavullia, di proprietà di Valentino Rossi. A questo punto, il “Dottore” può godersi qualche mese di riposo, in vista di un 2025 che sarà entusiasmante, fatto di tante nuove sfide. E chissà che, in futuro, non possa disputare anche la 24 ore di Le Mans in classe regina, a giocarsi la vittoria assoluta della gara.