Kia crede ancora nel GPL: arriva il nuovo modello dall’autonomia infinita

Si va sempre di più verso l’innovazione, con la Kia che ha lanciato sul mercato un’auto pazzesca che diventa così Tri Fuel.

Il 2025 è ormai alle porte e sarà un anno molto complicato per le case automobilistiche, considerando infatti come l’Unione Europea ha deciso di abbassare sensibilmente i valori delle emissioni di CO2 complessive per quanto riguarda le auto. Non si tratterà di un valore per singola auto, ma globale su tutte quelle vendute, con il massimale di 95 g/km che fa sicuramente paura.

L’elettrico infatti, stando ai valori odierni delle auto termiche, dovrebbe toccare dei picchi del 24% complessivi sulle gamme, ma ricordiamo come in Italia siamo fermi al 4%. Dunque servono delle nuove idee ed è proprio in quest’ottica che ha lavorato la Kia, con il marchio sudcoreano che è sempre stato all’avanguardia per la progettazione di veicoli di ottima caratura e al tempo stesso attenti all’ambiente.

Da anni infatti porta avanti una partnership con Westsport Fuel System, con sede a Cherasco, in provincia di Cuneo, e proprio qui è stata presentata la nuova Niro. Si tratta di un progetto altamente innovativo ed ecologico, visto come le emissioni di CO2 di questo SUV saranno abbattute, con un’aggiunta che la porta così a essere la prima di sempre in Italia.

Kia Niro diventa Tri Fuel: ibrida e GPL

La Kia ha presentato la nuova Niro Tri Fuel, un’auto che non si modifica certo da un punto di vista estetico rispetto alla precedente versione, ma che si mostra straordinariamente al passo con i tempi grazie all’aggiunta del GPL. Si tratta di una scelta che permette di abbattere le emissioni di CO2, con queste che si stanziano solo sui 93 g/km, ma alza anche sensibilmente l’autonomia.

Questa vettura infatti presenterà al proprio interno un doppio serbatoio, con il primo che sarà il classico della benzina da 42 litri, già presente nella versione standard Full Hybrid. A esso però sarà aggiunto un ulteriore serbatoio da 40 litri nei quali sarà possibile inserire il GPL. Una scelta pazzesca, con Kia che garantisce un totale di 1600 km con un solo doppio pieno.

Numeri eccellenti che permettono di ridurre anche le spese, visto come il prezzo del GPL sia ben al di sotto dell’Euro al litro. Aggiungendo il serbatoio a GPL non sarà però toccato il bagagliaio, con questi che rimarrà comunque con le medesime dimensioni delle precedenti versioni. La Niro sarà accessibile con un prezzo di partenza di 34.450 Euro, ma con gli Ecobonus arriva fino a 26.200 Euro.