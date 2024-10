KIA, svelato il motore del futuro: performance ad alto livello ad un prezzo super contenuto

In una fase di profondissima crisi per il mercato delle elettriche, il brand KIA ha deciso di rilanciarsi con la nascita di un motore sensazionale.

Il 2024 sarà un anno nero per la tecnologia elettrica. I top brand pensavano che i tempi sarebbero stati maturi per un clamoroso passaggio dai motori termici a quelli con batterie agli ioni di litio, tuttavia i dati parlano chiaro. A livello mondiale le nuove auto elettriche non attirano. Vi sono pochissime realtà come i Paesi del Nord Europa o la California negli Stati Uniti in cui vengono vendute come il pane, sebbene i prezzi proibitivi, ciononostante in Stati più poveri se ne vedono pochissime.

La crisi non ruota solo intorno al prezzo d’acquisto, ma anche per quanto concerne l’aspetto dell’autonomia. Le auto elettriche sono solo apparentemente vantaggiose perché nel tempo il valore si dimezza. C’è un vero e proprio crollo sul mercato dell’usato, anche a causa dell’usura della batteria. Kia ha lanciato un nuovo motore rivoluzionario che attirerà tantissimi progressisti. Il mercato dell’auto elettrica ha bisogno di una rivoluzione che non tarderà ad arrivare.

L’Unione Europea ha deciso di bandire le vetture dotate di motore a combustione, ibride, GPL o a metano per lanciarsi negli e-fuel. La Kia ha, recentemente, svelato le linee di un nuovo SUV full electric, la EV9, che ha messo in mostra dei numeri d’applausi. Per migliorare l’efficienza e l’erogazione è stato creato un motore a doppio stadio. Si tratta di un propulsore elettriche molto versatile che risponde a tutte le esigenze. Non a caso è stato montato su un SUV pronto a dominare le strade su ogni superfice.

La nuova scoperta tecnica degli ingegneri della KIA

Il propulsore a doppio stadio ed il suo funzionamento sono stati spiegati nel video del canale YouTube Munro Live. Il segreto? Può passare dalla configurazione Wye e Delta, con la prima che limita la potenza usata e accresce l’efficienza. Con una funzione Delta si può ottenere una potenza maggiore per raggiungere il massimo delle prestazioni, conservando ottimi consumi. Rappresenterebbe la combo perfetta per godere di elevate performance al giusto prezzo.

La nuova Kia EV9 può passare da una modalità all’altra adattandosi, come motore, a tutte le varie circostanze. Il brand coreano avrà una configurazione simile anche per tutte le sue altre EV, con l’obiettivo di renderle potenti ed efficienti allo stesso tempo. Alle spalle della KIA c’è un colosso dell’Automotive.

Il costruttore potrebbe aver rivoluzionato il modo di progettare propulsori elettrici. In una fase in cui l’elettrico stenta a decollare è necessario che tali novità vengano pubblicizzate per un cambio radicale.