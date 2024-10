Mercedes sempre più ecologica: questa volta però niente elettrico, c’è una grande novità

La Mercedes guarda con attenzione all’ambiente, ma ha trovato un modo per abbattere le emissioni non solo con l’uso dell’elettrico.

Da anni si parla dei cambiamenti che stanno avvenendo nel mondo delle quattro ruote, con il passaggio a una mobilità elettrica che sembra fondamentale. La Mercedes è una di quelle aziende che ha puntato moltissimo in questo settore, ma allo stesso tempo deve far quadrare i conti, ecco perché il CEO Kallenius ha spostato la produzione al 50% tra auto termiche e auto elettriche al 2030.

Questo non è in alcun modo legata a una Mercedes che non ha più intenzione di seguire la linea ecologica, anzi è proprio il contrario. Ciò che conta in questo momento è abbassare quanto più possibile l’età media delle auto nelle strade, con l’Italia che da questo punto di vista è decisamente una delle peggiori in tutta Europa, il che comporta la circolazione di auto inquinanti.

Di recente, la Mercedes ha tenuto una splendida conferenza in quel di Brescia, nella concessionaria Bonera, dove ha parlato del progetto “Certified”. In questo caso la casa tedesca ha intenzione di ridare vita alle sue usate, con queste che devono però avere delle precise caratteristiche, garantendo così prestazioni e allo stesso tempo anche un aiuto per l’ambiente.

Mercedes Certified: come l’usato aiuta l’ambiente

A parlare del progetto di Mercedes Certifed è stato il Responsabile dell’Usato Mercedes-Benz Italia, ovvero Giuseppe Vario, con questi che ha evidenziato come l’usato sia una grande opportunità anche per l’ambiente. “Mercedes Certified” racchiude al proprio interno solo quelle auto che hanno al massimo 6 anni e non hanno percorso più di 150 mila km.

Questo significa che il cliente che andrà alla ricerca di un usato in “Mercedes Certified” avrà sicuramente un’auto Euro6, dunque molto più ecologica rispetto a tanti modelli che sono nelle strade italiane al giorno d’oggi. Passare anche solo da una Euro3 o una Euro4 a una Euro6 permette così di abbattere le emissioni e ridare vita a un’auto che è in ottime condizioni e nel pieno rispetto dell’ambiente.

Sempre nella conferenza in terra bresciana, il Presidente del Gruppo Francesco Bonera, ha spiegato come l’usato Mercedes Certified è anche un’ottima alternativa al nuovo. Il cliente ha la possibilità di mettere le mani subito su di un modello ancora in perfette condizioni, senza però dover attendere i tempi di consegna di un mezzo non ancora immatricolato. Una lotta agli sprechi che al momento sta pagando, il che rappresenta un grande passo per Mercedes.