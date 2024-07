Auto, sai qual è la più ecologica al mondo? Questa è davvero imbattibile

Oggi vi parleremo di quella che è l’auto che è stata eletta come la più ecologica al mondo. Sarete sorpresi nello scoprire il suo motore.



Il mondo delle quattro ruote si sposta sempre più in direzione dell’ecologia, in modo da poter salvaguardare il pianeta dall’inquinamento e dalle eccessive emissioni di CO2. Ebbene, le auto elettriche vengono dunque viste come il futuro del settore, ma al giorno d’oggi, non hanno di certo ottenuto il successo in cui i costruttori potevano sperare. Tanto in Italia quanto in Europa, infatti, la quota di mercato è molto bassa, dalle nostre parti addirittura sotto il 4%, anche se grazie agli incentivi statali, c’è stata una parziale ripresa.

A dominare la scena, sul fronte delle vendite, troviamo le auto a benzina, ed anche le ibride tradizionali si comportano molto bene. In sostanza, parliamo delle Mild Hybrid e delle Full Hybrid, mentre la restante categoria, protagonista di ciò che stiamo per raccontarvi, ovvero quella delle Plug-In Hybrid, non è di certo in forma smagliante. A questo punto, andiamo a scoprire qual è la vettura più ecologica in tutto il pianeta.

Auto, la più ecologica al mondo non è full electric

Al giorno d’oggi, si fa un gran parlare di auto ecologiche, e ciò che vi stiamo per raccontare sorprenderà molti di voi. Infatti, la più ecologica di tutte è la Toyota Prius Prime SE, con tecnologia Plug-In Hybrid. Dunque, la vettura che inquina meno in assoluto non è elettrica, ma è dotata anche di un motore termico a benzina. Le plug-in sono dette anche ibride ricaricabili, essendo dotate di un cavo per la ricarica esterna, così come le BEV, ma fanno leva anche su un motore a combustione interna.

A giudicare la Prius Prime SE come la più ecologica in assoluto è stata l’americana GreenerCars, che ha messo a confronto l’impatto ecologico di ben 1.200 modelli di auto differenti. La Toyota in questione si è piazzata al comando con ben 71 punti conquistati, battendo ben quattro modelli full electric che hanno completato la top five. Subito dietro alla regina c’è la Lexus RZ 300e, a completare dunque una doppietta del colosso Toyota, di cui la Lexus è un brand di lusso. Terza la Mini Cooper SE, seguita dalla Subaru Solterra e dalla Toyota bZ4X. Dunque, per il colosso giapponese è un altro successo importante, che la pone al top delle vetture meno inquinanti.