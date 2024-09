Verstappen pensa già a Le Mans: vorrebbe un ex pilota di F1 al suo fianco

In una fase di grande crisi di risultati nella massima categoria del Motorsport, Max Verstappen, ha già in mento il successivo passo della sua carriera.

Max Verstappen sta lottando per conservare la corona di campione in Formula 1. La strada si è fatta in salita, nel confronto con le McLaren, a causa di uno strano passo indietro dal punto di vista tecnica della RB20. La stagione era cominciata per il drink team a suon di doppiette e vittorie, ma tutto ad un tratto il giocattolo perfetto si è inceppato.

L’Horner-gate ha scatenato dei malesseri in Adrian Newey che, dall’alto della sua posizione di leader massimo dei progetti tecnici delle vetture di Milton Keynes, ha deciso di migrare verso altri lidi. Il dream team si è disgregato. Se l’unica preoccupazione della squadra anglo-austriaca, inizialmente, potevano essere le performance di Sergio Perez, ora anche Max Verstappen ha palesato delle enormi difficoltà a guidare la wing car.

Il teammate ideale di Verstappen

Max avrebbe voglia di provare nuove esperienze in pista. Ha debuttato in F1 minorenne e ha sempre corso per il drink team, prima nello junior team della Toro Rosso e in seguito per la RB. Il classe 1997 è già diventato il terzo all time per vittorie nella massima categoria del Motorsport. E’ risaputo che, sulle orme di papà Jos, Max sarebbe tentato dalla chance di correre la 24 Ore di Le Mans, sperimentando le gare di durata nella vita reale.

Al simulatore Max si diverte spesso con il suo team ad affrontare lunghe sessioni virtuali, sfidando i migliori piloti al mondo. Tra questi c’è Jarno Opmeer, reclutato dalla Red Bull per il ruolo di pilota nella competizione ufficiale F1 Esports. Sebbene in due mondi così diversi, Opmeer e Max sono teammate. Jarno ha chiesto a Max il suo compagno di squadra ideale per una battaglia nel WEC. “Qualcuno che mi piacerebbe sicuramente avere nella squadra è Nyck de Vries. È veloce ed è molto leggero e questa combinazione funziona alla grande per Le Mans“, ha assicurato il nativo di Hasselt.

Sulle colonne di Racingnews365 è riportato anche il dialogo tra Max e Fernando Alonso. Verstappen continuerebbe a scherzare con Fernando Alonso per un tandem alla 24 Ore di Le Mans. “Continuo a dire a mio padre che dobbiamo farlo. Lui non vuole farlo, ma lo aggiungerei come quarto pilota alla squadra“, ha raccontato il leader della classifica. Fernando Alonso e Jos Verstappen hanno vinto l’iconica sfida francese, mentre De Vries ha gareggiato per la prima volta con la Toyota nella classe Hypercar quest’anno, dopo aver preso parte alle precedenti edizioni in LMP2.