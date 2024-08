Andrea Iannone, basta con Elodie: il primo amore resta lei, gli fa ancora girare la testa

Si parla tanto di Andrea Iannone in chiave futuro in SBK. Cerchiamo di capire tutte le novità che sono in arrivo riguardo al campione.

Andrea Iannone in questi anni è stato spesso protagonista dei principali rotocalchi nostrani a causa delle sue storie d’amore. Indubbiamente in questi anni si è accompagnato a ragazze bellissime e desiderate dal pubblico maschile. Senza voler fare per forza una lista è stato con Belen Rodriguez, Giulia De Lellis e al momento sta vivendo una bellissima storia d’amore con una delle cantanti più in voga del momento: Elodie.

Purtroppo, anche a causa della squalifica che lo ha visto protagonista negli ultimi anni, di Andrea Iannone si è parlato sin troppo poco come pilota. A noi personalmente non ci interessa con chi intrattiene relazioni e se ha la fortuna di avere accanto una bella ragazza non possiamo che essere felici per lui.

Quale sarà il futuro di Andrea Iannone?

Iannone, infatti, è da sempre un talento purissimo della moto, il suo vero e unico amore. Si perché potrà sembrare strano ai più, ma Andrea è mosso da passione vera per questo sport. Solo un ragazzo “innamorato” del proprio sport può decidere di tenersi allenato tutto questo tempo e tornare in sella a 35 anni suonati. Perché sfatiamo un altro tabù, se The Maniac è tornato in pista quest’anno andando subito così tanto forte è solo grazie agli allenamenti fatti in questi anni.

Chi era pronto a sparare su Andrea quest’anno sarà rimasto deluso. Iannone, infatti, in un campionato estremamente competitivo è subito andato fortissimo. Al momento è 7° in classifica, 4° tra le Ducati con 3 podi e soprattutto è stato capace di mettersi dietro gente come Rinaldi che quella moto la conosce come le sue tasche.

Intanto di recente Denis Sacchetti, Tema Manager del Team GoEleven, ha rivelato al sito ufficiale della SBK che entro fine agosto verrà delineato il futuro di Andrea Iannone. Il manager si è detto super disponibile a confermare The Maniac per un’altra stagione e consapevole di poterlo vedere ancora più protagonista nel 2025 visto che avrà maturato maggiore conoscenza di piste, moto e pneumatici. Allo stesso tempo però Sacchetti ha anche fatto intendere che per Andrea potrebbe esserci un futuro da ufficiale. Staremo a vedere.