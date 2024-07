SBK, altro terremoto in vista per Ducati? Sentite che dice Bautista sul ritiro

Alvaro Bautista parla di ritiro e del suo possibile futuro. Lo spagnolo ha lasciato tutti di sasso con le sue ultime dichiarazioni.

Alvaro Bautista non sta disputando propriamente la stagione che si aspettava. Negli ultimi due anni aveva lasciato solo le briciole agli avversari dominando due campionati chiudendoli rispettivamente a 601 e 628 punti. In questa stagione, invece, Ducati si è ritrovata con una BMW e un Toprak mostruosi che sinora hanno vinto quasi tutte le gare.

Sinora lo spagnolo è riuscito a vincere solo 2 gare, un po’ poco per chi può vantare in SBK uno score di 61 successi, 99 podi e 2233 punti ottenuti. Naturalmente Bautista, così come Ducati, stanno pagando anche le modifiche al regolamento che hanno interessato questa stagione.

Bautista dice la sua sul futuro in SBK

Alvaro Bautista però non è più giovanissimo, basti pensare che a novembre festeggerà 40 anni. Va da sé che in tanti parlino già di un suo possibile ritiro. La Ducati intanto non si farà cogliere impreparata perché da quest’anno, accanto allo spagnolo, c’è l’italiano Bulega che ha solo 24 anni, un Mondiale Supersport vinto l’anno scorso e una prima stagione con la Panigale davvero di altissimo profilo.

Durante il World Ducati Week però Bautista, ai microfoni dei colleghi di GPOne, ha deciso di dissipare ogni dubbio sulla questione ritiro con dichiarazioni decisamente forti: “Dentro di me continua ad ardere la fiamma e non accenna a spegnersi. Ancor di più quest’anno in cui stiamo lottando, ho tanta voglia, sento che potrò tornare ad essere molto competitivo. Mi sento bene fisicamente e mentalmente e ho molto di cui divertirmi”.