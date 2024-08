Dove vive Elon Musk? Ha una casa che costa pochissimo e che puoi avere anche tu

L’imprenditore sudafricano, Elon Musk, non è nuovo a trovate geniale. Ha deciso di costruirsi una casa su misura che vale pochissimi dollari.

Il fondatore della Tesla è uno degli uomini più ricchi del mondo. Nato da una famiglia benestante, ma non miliardaria è riuscito a diventare uno dei personaggi più influenti del ventunesimo secolo. Irriverente, affascinante e, estremamente, intelligente ha cavalcato il business dell’informatica, dei pagamenti digitali, dell’Automotive 2.0 e dell’aeronautica come nessuno prima di lui.

Avrebbe potuto vivere la sua vita su di una spiaggia paradisiaca. A 31 anni era già diventato plurimilionario con la cessione del sistema PayPal a eBay si preoccupare più di nulla, ma ha scelto di continuare a scommettere sulle sue intuizioni e sulla voglia di sperimentare. Il suo pensiero out of the box lo ha portato a diventare uno dei major dell’industria delle quattro ruote, grazie al lancio della gamma elettrica della Tesla. Con SpaceX si è fatto conoscere da mezzo mondo per la stravaganza dei suoi lanci in orbita, oltre che per i progetti della creazione di una enorme base su Marte.

Non ha mai nascosto la sua passione per i social network. Ha acquistato Twitter per una cifra record, battezzandolo X. Ovunque metta le mani sorgono risultati strabilianti, come fiori in primavera. Un personaggio così potrebbe vivere in qualsiasi casa. Ha scelto di abbandonare lo stile di vita lussuoso, vendendo la sua super villa a Los Angeles per 4,5 milioni di dollari. Trecento metri quadrati comandati dalla tecnologia che apparivano una enorme navicella spaziale sulle colline della città californiana sono stati liquidati per vivere in una dimora molto speciale.

La casa di Elon Musk

E’ stata battezzata “Boxabl” ed è un casa prefabbricato minuscola e ben fatta. Il progetto è stato concepito in diverse misure, ma la più grande vanta circa 75 metri. Il sudafricano avrebbe scelto questa soluzione low cost per vivere. In un’intervista al podcast “Full Send Podcast”, in cui ha anche raccontato delle sue scelte di vita, ha parlato della sua Boxabl.

Queste strutture si montano in poche ore. I muri si sollevano con una piccola gru e la casa è pronta ad essere abitata. Questa soluzione è diventata un trend mondiale.

Queste case dal costo competitivo di 10mila dollari arrivano già pronte, con elettrodomestici e mobili, in base alle proprie preferenze. Costano poco e sono super ecologiche. In un mondo green rappresentano una soluzione vincente. Vi basterà un terreno di campagna per vivere alla Musk.